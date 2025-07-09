LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sonuç sorgulama tarihi: LGS ne zaman açıklanacak, yarın mı? 2025 LGS tercih ve kayıt takvimi

2025 LGS takviminde tercih, yerleştirme ve kayıt tarihleri gibi tüm detaylara yer verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavına dair sonuçlar 11 Temmuz günü adaylarla paylaşılacak. Sonuçlarla beraber kontenjan tablosu da paylaşılacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman, lise kayıt tarihleri belli mi?