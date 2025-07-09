LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sonuç sorgulama tarihi: LGS ne zaman açıklanacak, yarın mı? 2025 LGS tercih ve kayıt takvimi
Liselere Geçiş Sistemi olarak ifade edilen ortaöğretime geçiş için uygulanan LGS sınavı, 2025 yılında 15 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuçlarını, sonuç günü www.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. İki oturum halinde düzenlenen 2025 LGS'de öğrencilere 90 soru soruldu ve toplamda 155 dakika süre verildi. Öğrenciler, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusunu yöneltiyor. LGS 2025 takvimi...
2025 LGS takviminde tercih, yerleştirme ve kayıt tarihleri gibi tüm detaylara yer verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavına dair sonuçlar 11 Temmuz günü adaylarla paylaşılacak. Sonuçlarla beraber kontenjan tablosu da paylaşılacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman, lise kayıt tarihleri belli mi?