LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sonuç sorgulama tarihi: LGS ne zaman açıklanacak, yarın mı? 2025 LGS tercih ve kayıt takvimi

Liselere Geçiş Sistemi olarak ifade edilen ortaöğretime geçiş için uygulanan LGS sınavı, 2025 yılında 15 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuçlarını, sonuç günü www.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. İki oturum halinde düzenlenen 2025 LGS'de öğrencilere 90 soru soruldu ve toplamda 155 dakika süre verildi. Öğrenciler, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusunu yöneltiyor. LGS 2025 takvimi...

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sonuç sorgulama tarihi: LGS ne zaman açıklanacak, yarın mı? 2025 LGS tercih ve kayıt takvimi - 1

2025 LGS takviminde tercih, yerleştirme ve kayıt tarihleri gibi tüm detaylara yer verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavına dair sonuçlar 11 Temmuz günü adaylarla paylaşılacak. Sonuçlarla beraber kontenjan tablosu da paylaşılacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman, lise kayıt tarihleri belli mi?

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LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sonuç sorgulama tarihi: LGS ne zaman açıklanacak, yarın mı? 2025 LGS tercih ve kayıt takvimi - 2

2025 LGS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Lisere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları MEB tarafından 11 Temmuz Cuma günü www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

11 Temmuz'da tercihlere esas kontenjan tabloları da paylaşılacak.

Sonuçlara itirazlar ise sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-İtiraz bölümünden yapılacak.

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sonuç sorgulama tarihi: LGS ne zaman açıklanacak, yarın mı? 2025 LGS tercih ve kayıt takvimi - 3

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sonuçlarını öğrenen öğrenciler, 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini yapacak. Ardından tercih sonuçları 4 Ağustos günü ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak.

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sonuç sorgulama tarihi: LGS ne zaman açıklanacak, yarın mı? 2025 LGS tercih ve kayıt takvimi - 4

Nakil Tarihleri

İlk nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar da 8 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakiller 8-12 Ağustos günü alınacak, 14 Ağustos tarhinde sonuçlar açıklanacak.

22 Ağustos günü ise il ve ilçelerde öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

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