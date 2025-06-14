LGS puan hesaplama 2025: LGS 150, 175, 200, 220, 250, 275, 300 puanla hangi liseye gidilir? MEB lise taban puanları il il

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran'da düzenleniyor. Sınava katılacak öğrenciler cevapladıkları sorulara göre puan hesaplama işlemini gerçekleştirecek. Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi taban puanları listesinden ise tahmini puanlarına göre tercih yapabilecekleri liseleri belirleyebilecekler. 3 yanlışın 1 doğruyu etkilediği sınavda ilk olarak adayın toplam netlerinin hesaplanması gerekiyor. Peki, 2025 LGS taban puanları belli mi, LGS puanı nasıl hesaplanır?

LGS puan hesaplama 2025: LGS 150, 175, 200, 220, 250, 275, 300 puanla hangi liseye gidilir? MEB lise taban puanları il il - 1

LGS taban puanları ve puan hesaplama formülü sınava katılacak öğrencilerin gündeminde yer alacak. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve İmam Hatip Liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih sürecinde önemli unsurlardan olacak. MEB tarafından 2025-2026 yılı için ilk tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihlerinde başlatılacak. İşte, LGS il il taban puanları ve puan hesaplaması...

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LGS puan hesaplama 2025: LGS 150, 175, 200, 220, 250, 275, 300 puanla hangi liseye gidilir? MEB lise taban puanları il il - 2

LGS BARAJ PUANI VAR MI?

LGS için öğrencileri ilgilendiren bir baraj puanı bulunmuyor. Öğrenciler sınav puanına göre veya adrese dayalı olarak yerleştirme işlemi yapabiliyor.

LGS puan hesaplama 2025: LGS 150, 175, 200, 220, 250, 275, 300 puanla hangi liseye gidilir? MEB lise taban puanları il il - 3

LGS 150, 175, 200, 220, 250, 274, 300 PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?

Öğrencilerin puanları sınavın hemen ardından, hesaplamalarla şekillenmeye başlayacak. Ancak tercih kılavuzu sınavdan sonra yayımlanacak ve adaylar bu listelere göre işlemlerini gerçekleştirebilecek. 11 Temmuz 2025 tariihnde tercihlere esas kontenjan tabloları ilan edilecek.

Ancak öğrenciler 2025 taban puanlarını ve kontenjanlarını paylaşana kadar 2024 listesinden fikir edilebilir.

LGS TABAN PUANLARI

LGS puan hesaplama 2025: LGS 150, 175, 200, 220, 250, 275, 300 puanla hangi liseye gidilir? MEB lise taban puanları il il - 4

LGS PUAN HESAPLAMA

LGS puan hesaplaması, ilk olarak doğru ve yanlış cevap sayısının belirlenmesi ile başlar. Kurallara göre her üç yanlış cevap, bir doğru cevabı götürür. Buna bağlı olarak her test için net sayıları bulunur. Netler; doğru sayısından yanlışların üçte biri çıkarılarak bulunur.

Net sayıları, ortalama başarı ve standart sapma gibi verilere göre dönüştürülerek standart puanlara (SP) çevrilir. Her testin standart puanı, o teste ait katsayıyla çarpılır. 2025 yılında bu katsayılar; Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinde 4; İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil testlerinde ise 1 puandır.

Tüm testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak LGS puanı elde edilir. Bu puan, öğrencinin başarı sıralamasını ve yüzdelik dilimi için kullanılır.

LGS'de bir de Okul Başarı Puanı olan OBP ile yapılan yerleştirme puanı bulunuyor. Merkezi sınav puanının yüzde 80'i ve okul başarı puanının yüzde 20'si alınarak hesaplanır. Yerleştirme Puanı = (Merkezi Sınav Puanı x 0.8) + (OBP x 0.2)

LGS puan hesaplama 2025: LGS 150, 175, 200, 220, 250, 275, 300 puanla hangi liseye gidilir? MEB lise taban puanları il il - 5

Formül:

1* X testi ham puanı = Öğrencinin X testindeki doğru sayısı − Öğrencinin X testindeki yanlış sayısı / 3


2* Standart Puan (SP) = 10 × (X testi ham puanı - X testin ham puan ortalaması) / X testin standart sapması + 50

3* X testi ağırlıklı standart puanı = X testinden alınacak standart puan × X testi ağırlıklı katsayısı

4* Toplam Ağırlıklı Standart Puan = Türkçe Testi Ağırlıklı Standart Puanı + Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı + Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı + T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi Ağırlıklı Standart Puanı + Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Ağırlıklı Standart Puanı + Yabancı Dil Testi Ağırlıklı Standart Puanı

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