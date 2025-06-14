LGS puan hesaplama 2025: LGS 150, 175, 200, 220, 250, 275, 300 puanla hangi liseye gidilir? MEB lise taban puanları il il
2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran'da düzenleniyor. Sınava katılacak öğrenciler cevapladıkları sorulara göre puan hesaplama işlemini gerçekleştirecek. Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi taban puanları listesinden ise tahmini puanlarına göre tercih yapabilecekleri liseleri belirleyebilecekler. 3 yanlışın 1 doğruyu etkilediği sınavda ilk olarak adayın toplam netlerinin hesaplanması gerekiyor. Peki, 2025 LGS taban puanları belli mi, LGS puanı nasıl hesaplanır?
LGS taban puanları ve puan hesaplama formülü sınava katılacak öğrencilerin gündeminde yer alacak. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve İmam Hatip Liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih sürecinde önemli unsurlardan olacak. MEB tarafından 2025-2026 yılı için ilk tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihlerinde başlatılacak. İşte, LGS il il taban puanları ve puan hesaplaması...