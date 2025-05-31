LGS sınav yerleri belli oldu mu? 2025 LGS sınav giriş belgesi ile ilgili açıklama

LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Peki, LGS sınav yerleri belli oldu mu? LGS sınav giriş belgesi ne zamana alınabilecek?

LGS sınav yerleri belli oldu mu? 2025 LGS sınav giriş belgesi ile ilgili açıklama - 1

LGS kapsamındaki merkezî sınava kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. LGS kapsamında 15 Haziran 2025'te düzenlenecek merkezî sınav başvuruları, 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

LGS sınav yerleri belli oldu mu? 2025 LGS sınav giriş belgesi ile ilgili açıklama - 2

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınava katılacak adayların sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri 4 Haziran 2025 tarihinde e-Okul'dan ilan edilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

LGS sınav yerleri belli oldu mu? 2025 LGS sınav giriş belgesi ile ilgili açıklama - 3

LGS SONUÇ SÜRECİ HAKKINDA

Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.


LGS sınav yerleri belli oldu mu? 2025 LGS sınav giriş belgesi ile ilgili açıklama - 4

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

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