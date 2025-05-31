LGS sınav yerleri belli oldu mu? 2025 LGS sınav giriş belgesi ile ilgili açıklama
LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Peki, LGS sınav yerleri belli oldu mu? LGS sınav giriş belgesi ne zamana alınabilecek?
LGS kapsamındaki merkezî sınava kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. LGS kapsamında 15 Haziran 2025'te düzenlenecek merkezî sınav başvuruları, 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında alınmıştı.