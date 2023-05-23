LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? e-Okul 2023 LGS sınav giriş belgesi sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı haziran ayında yapılacak. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler LGS sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? e-Okul 2023 LGS sınav giriş belgesi sorgulama - 1

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav yerleri için bekleyiş sürüyor.  Sınav için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da sınav giriş belgelerine yönelik araştırmalarını sürdürüyor. MEB tarafından yayımlanacak olan LGS sınav yerleri online sistem üzerinden görüntülenebilecek.

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LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? e-Okul 2023 LGS sınav giriş belgesi sorgulama - 2

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.

LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? e-Okul 2023 LGS sınav giriş belgesi sorgulama - 3

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? e-Okul 2023 LGS sınav giriş belgesi sorgulama - 4

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."


LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? e-Okul 2023 LGS sınav giriş belgesi sorgulama - 5

Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.

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