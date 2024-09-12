LGS sınavındaki makara sorusu sosyal medyayı ikiye bölmüştü! Fen bölümündeki makara sorusu iptal mi edildi?

MAKARA SORUSUYLA İLGİLİ MAHKEMENİN DEĞERLENDİRMESİ

"Sorunun doğru cevabının bulunabilmesi için adayların üst seviye bazı kazanımlara sahip olmaları gerektiği, farklı değerlendirme yapılma ihtimali nedeniyle 8. sınıf seviyesine uygun olmadığı, ayrıca ip ve makaraların ağırlıklarının ve ipin kütlesinin önemsenmesine yönelik ifadelere 8. sınıf seviyesi öğrencilerin yorum yapmasının beklenemeyeceği, bu tip ifadelerin sorunun doğru cevabını etkileyecek ifadeler olduğu anlaşılmaktadır."



Kararda, sorunun açık ve doğru bir şekilde anlaşılmasının mümkün olmadığı, yanlış anlamaya mahal vermeyecek kadar iyi hazırlanmadığı, okuyan her öğrencinin aynı anlamları çıkarabileceği kadar net olmadığı ifade edildi.