LGS sınavındaki makara sorusu sosyal medyayı ikiye bölmüştü! Fen bölümündeki makara sorusu iptal mi edildi?

Liselere Geçiş Sistemi (2024-LGS) sınavındaki makara sorusu, sınav sonrasında sosyal medya ve öğretmenler arasında tartışma konusu olmuştu. Sınava girmiş olan bir kişinin, sınavdaki makara sorusunu davaya taşıması üzerine, Ankara 3. İdare Mahkemesi makara sorusuyla ilgili son kararını verdi. Peki, 2024 LGS fen bölümündeki makara sorusu iptal mi edildi?

LGS sınavındaki makara sorusu sosyal medyayı ikiye bölmüştü! Fen bölümündeki makara sorusu iptal mi edildi? - 1

2024 LGS sınavındaki makara sorusunun iptal edilip edilmediği, sınava katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Sınava katılım sağlayan Emre Bayar isimli bir adayın, sorunun doğru cevabının farklı bir şık olması gerektiğini savunduğu davada, mahkeme değerlendirme yaparak son kararını verdi. İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE HABERLERİ

LGS sınavındaki makara sorusu sosyal medyayı ikiye bölmüştü! Fen bölümündeki makara sorusu iptal mi edildi? - 2

LGS'DEKİ MAKARA SORUSU İPTAL Mİ EDİLDİ?

Ankara 3. İdare Mahkemesi, 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdaki bir soruyu, "okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net olmadığı" gerekçesiyle iptal etti.

LGS sınavındaki makara sorusu sosyal medyayı ikiye bölmüştü! Fen bölümündeki makara sorusu iptal mi edildi? - 3

SORUNUN İPTALİ İSTENMİŞTİ

Davacı Emre Bayar, 2 Haziran 2024'te düzenlenen sınavın fen bilimleri bölümündeki bir sorunun doğru cevabının farklı bir şık olması gerektiğini savunarak, İdare Mahkemesinde dava açtı. Davacı, dilekçesinde cevap anahtarının düzeltilmesini ve sorunun iptalini istedi.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, dava konusu sorunun öğrencileri farklı cevaplar vermeye yönlendirebileceği kaydedildi.

Ankara 3. İdare Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda bilirkişi raporunda yer verilen görüş ve tespitlerin yerinde ve hükme esas alınabilecek nitelikte olduğunu belirleyerek, dava konusu sorunun iptaline karar verdi.

LGS sınavındaki makara sorusu sosyal medyayı ikiye bölmüştü! Fen bölümündeki makara sorusu iptal mi edildi? - 4

MAKARA SORUSUYLA İLGİLİ MAHKEMENİN DEĞERLENDİRMESİ

"Sorunun doğru cevabının bulunabilmesi için adayların üst seviye bazı kazanımlara sahip olmaları gerektiği, farklı değerlendirme yapılma ihtimali nedeniyle 8. sınıf seviyesine uygun olmadığı, ayrıca ip ve makaraların ağırlıklarının ve ipin kütlesinin önemsenmesine yönelik ifadelere 8. sınıf seviyesi öğrencilerin yorum yapmasının beklenemeyeceği, bu tip ifadelerin sorunun doğru cevabını etkileyecek ifadeler olduğu anlaşılmaktadır."

Kararda, sorunun açık ve doğru bir şekilde anlaşılmasının mümkün olmadığı, yanlış anlamaya mahal vermeyecek kadar iyi hazırlanmadığı, okuyan her öğrencinin aynı anlamları çıkarabileceği kadar net olmadığı ifade edildi.

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