LGS sınavındaki makara sorusu sosyal medyayı ikiye bölmüştü! Fen bölümündeki makara sorusu iptal mi edildi?
Liselere Geçiş Sistemi (2024-LGS) sınavındaki makara sorusu, sınav sonrasında sosyal medya ve öğretmenler arasında tartışma konusu olmuştu. Sınava girmiş olan bir kişinin, sınavdaki makara sorusunu davaya taşıması üzerine, Ankara 3. İdare Mahkemesi makara sorusuyla ilgili son kararını verdi. Peki, 2024 LGS fen bölümündeki makara sorusu iptal mi edildi?
2024 LGS sınavındaki makara sorusunun iptal edilip edilmediği, sınava katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Sınava katılım sağlayan Emre Bayar isimli bir adayın, sorunun doğru cevabının farklı bir şık olması gerektiğini savunduğu davada, mahkeme değerlendirme yaparak son kararını verdi. İşte ayrıntılar.