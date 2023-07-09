LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Liselere giriş tercihlerinde son durum
LGS tercihleri için artık son günler. Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlatılan tercih başvuruları adayların gündeminde yer alıyor. Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak. İşte, 2023 LGS tercihleri hakkında son bilgiler...