LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar: Liselere Geçiş Sistemi sınavı tercih sonucu açıklandı mı? Lise nakil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl ilköğrenimi tamamlayacak ve ortaöğrenime geçecek öğrencilere yönelik düzenlenen LGS için yerleştirme sonuçları bekleniyor. Sonuçlar, meb.gov.tr adresinden adaylarla paylaşılacak. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonucuna göre istenen okula yerleşilememesi durumunda nakil işlemlerine başvurulabilir. LGS lise nakilleri ne zaman? İşte, LGS takvimi...