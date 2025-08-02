LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar: Liselere Geçiş Sistemi sınavı tercih sonucu açıklandı mı? Lise nakil takvimi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları 11 Temmuz günü öğrencilerin erişimine açıldı. 4 yıllık lise eğitimine başlayacak gençler, 14-24 Temmuz arasında da tercihlerini yaptı. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Liseleri arasından tercih listeleri oluşturuldu ve yerleştirme sonuçları için MEB duyuruları takibe alındı. Öğrenciler tercih listelerindeki kurumlara yerleşemedikleri takdirde nakil başvurusunda bulunabiliyor. Peki, 2025 LGS tercihi sonuç tarihi ne zaman? LGS yerleştirme sonucu sorgulama...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl ilköğrenimi tamamlayacak ve ortaöğrenime geçecek öğrencilere yönelik düzenlenen LGS için yerleştirme sonuçları bekleniyor. Sonuçlar, meb.gov.tr adresinden adaylarla paylaşılacak. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonucuna göre istenen okula yerleşilememesi durumunda nakil işlemlerine başvurulabilir. LGS lise nakilleri ne zaman? İşte, LGS takvimi...