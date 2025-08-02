LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar: Liselere Geçiş Sistemi sınavı tercih sonucu açıklandı mı? Lise nakil takvimi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları 11 Temmuz günü öğrencilerin erişimine açıldı. 4 yıllık lise eğitimine başlayacak gençler, 14-24 Temmuz arasında da tercihlerini yaptı. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Liseleri arasından tercih listeleri oluşturuldu ve yerleştirme sonuçları için MEB duyuruları takibe alındı. Öğrenciler tercih listelerindeki kurumlara yerleşemedikleri takdirde nakil başvurusunda bulunabiliyor. Peki, 2025 LGS tercihi sonuç tarihi ne zaman? LGS yerleştirme sonucu sorgulama...

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar: Liselere Geçiş Sistemi sınavı tercih sonucu açıklandı mı? Lise nakil takvimi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl ilköğrenimi tamamlayacak ve ortaöğrenime geçecek öğrencilere yönelik düzenlenen LGS için yerleştirme sonuçları bekleniyor. Sonuçlar, meb.gov.tr adresinden adaylarla paylaşılacak. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonucuna göre istenen okula yerleşilememesi durumunda nakil işlemlerine başvurulabilir. LGS lise nakilleri ne zaman? İşte, LGS takvimi...

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LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar: Liselere Geçiş Sistemi sınavı tercih sonucu açıklandı mı? Lise nakil takvimi - 2

2025 LGS YERLEŞTİRME SONUÇ TARİHİ

MEB 2025 LGS sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklandı. 14-14 Temmuz tarihleri arasında tercihler yapıldı. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos Pazartesi günü meb.gov.tr adresinden erişime açılacak.

Öğrenciler sonuçlarla beraber tercihler ardından okulların boş kalan kontenjanlarını da görüntüleyebilecek.

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar: Liselere Geçiş Sistemi sınavı tercih sonucu açıklandı mı? Lise nakil takvimi - 3

LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN?

LGS'ye katılan ve yerleştiği okul dışında farklı bir kurumda eğitim görmek isteyen gençler, 4-6 Ağustos tarihleri arasında 1. nakil tercih başvurusunu yapabilecek. İlk nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak.

2. nakil başvuruları 8-12 Ağustos günlerinde alınacak ve sonuçlar da 14 Ağustos'ta duyurulacak.

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar: Liselere Geçiş Sistemi sınavı tercih sonucu açıklandı mı? Lise nakil takvimi - 4

15-21 Ağustos tarihlerinde ise boş kalan kontenjanlar için hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları alınacak. 22 Ağustos'ta ise yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

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