LGS'de başarı öyküsü: Günde 2 saat çalışabildi, Türkiye birincisi oldu

"OĞLUMUZ 500 TAM PUAN ALDI, MUTLUYUZ"

Ahmet Taha'nın babası Tekin Çömlekçi de oğlunun başarısının temelinde uzun yıllara dayalı sistemli bir çalışma olduğunu söyleyerek, "23 yıldır öğretmenlik mesleğinin içerisindeyiz. Oğlumuz 500 tam puan aldı, mutluyuz. Ama bu başarıyı uzun bir çalışmanın sonunda elde ettik. İlkokuldan itibaren düzenli kitap okuması, soru çözmesi, bunların yanında kaynakları düzenli ve verimli bir şekilde bitirmesi bu sonucu getirdi. Çok fazla kaynak değil, verimli soru çözmesi önemliydi. Tabii ki iyi öğretmenlere denk gelmesi de etkili oldu. Hem ilkokul öğretmenimiz hem de ortaokul öğretmenlerimiz gerçekten gayretliydi. Okulumuzdaki öğretmenlere teşekkür ediyoruz. DYK kurslarında da verimli bir çalışma oldu. Bu sene inşallah ileriki hayatında da bu başarıyı devam ettirir diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.



GÜNDE 2 SAAT ÇALIŞABİLDİ



Ahmet Taha'nın sağlık sorunlarına rağmen gösterdiği başarıya da değinen Çömlekçi, "Ahmet'in aynı zamanda gözlerinden de rahatsızlığı vardı, gözünden retina dekolmanından dolayı ameliyat oldu. Zorlu bir süreç geçirdi. Geçen sene LGS çalışmalarına başlanmıştı ama biz biraz geriden başlamak zorunda kaldık. Ameliyat sürecinde 2 ay ders çalışamadı. Günde 2 saat çalışmasının sebebi ise gözündeki ağrılardı. Gözleri ağrıdığı zaman Türkçe, tarih ve din kültürü sorularına annesiyle beraber çalıştılar. Annesi okudu, o cevapladı. Sözel derslerde annesine ciddi manada borçlu. Bu şekilde bir çalışmayla bu sonucu elde etmesi bizim için daha da mutluluk verici" ifadelerini kullandı.