LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? 2025 LGS'ye uçlu kalemle girilir mi, yasak mı?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) iki oturum halinde 15 Haziran'da binlerce katılımla düzenleniyor. Sınava katılacak ortaokul mezunu olacak öğrenciler, sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekenler ile yasak olan eşyaları araştırıyor. Öğrenciler her türlü elektronik eşya ve aksesuarla sınava katılım sağlayamıyor. Peki, LGS'de kalem veriliyor mu, uçlu kalem yasak mı?
ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda adaylara kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete gibi eşyalar veriyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarında kalem, silgi, kalemtıraş verilir mi merak konusu. İlk oturumu 09:30'da başlayacak sınav için öğrenciler en geç 09:00'da sınıflarda yerlerini almalılar. İşte, LGS'ye girerken yasak eşyalar...