LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? 2025 LGS'ye uçlu kalemle girilir mi, yasak mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) iki oturum halinde 15 Haziran'da binlerce katılımla düzenleniyor. Sınava katılacak ortaokul mezunu olacak öğrenciler, sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekenler ile yasak olan eşyaları araştırıyor. Öğrenciler her türlü elektronik eşya ve aksesuarla sınava katılım sağlayamıyor. Peki, LGS'de kalem veriliyor mu, uçlu kalem yasak mı?

LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? 2025 LGS'ye uçlu kalemle girilir mi, yasak mı? - 1

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda adaylara kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete gibi eşyalar veriyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarında kalem, silgi, kalemtıraş verilir mi merak konusu. İlk oturumu 09:30'da başlayacak sınav için öğrenciler en geç 09:00'da sınıflarda yerlerini almalılar. İşte, LGS'ye girerken yasak eşyalar...

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LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? 2025 LGS'ye uçlu kalemle girilir mi, yasak mı? - 2

LGS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

2025 LGS'ye giren öğrencilere kalem, silgi ve kalemtıraş verilmiyor. Adayların sınava gelirken yanlarında iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem,
kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmaları gerekecek.

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı,
onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi bulundurmalılar.

LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? 2025 LGS'ye uçlu kalemle girilir mi, yasak mı? - 3

LGS'YE SU İLE GİRİLİR Mİ?

Adaylar Liselere Geçiş Sistemi sınavına girerken yanlarında bandajı soyulmuş şeffaf pet şişe ile su getirebilecekler.

LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? 2025 LGS'ye uçlu kalemle girilir mi, yasak mı? - 4

LGS'YE GİRERKEN YASAK OLAN EŞYALAR

Sınav görevlileri ve öğrenciler sınav binasına kullanımı doktor raporu ile belirlenen cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb.) ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, kâğıt para, alyans, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su, şeffaf numaralı gözlük ve basit pirsing hariç:

Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık,
elektronik anahtar, kalemlik, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar; her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar; cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri ile sınava giremeyecekler.

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