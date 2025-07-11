LGS'de OBP var mı? Ortaokul (6-7-8. sınıf) OBP nasıl hesaplanır? Ortaöğretim Başarı Puanı ile alan liseler
Liselere Geçiş Sistemi sınavı ile lise eğitimine başlayacak öğrenciler, Orta Öğretim Başarı puanının LGS puanını etkileyip etkilemediğini araştırıyor. Merkezi sınav ya da yerel yerleştirme ile lise tercihinde bulunacak öğrenciler ortaokul OBP puanını hesaplama formülünü araştırıyor. Peki, OBP LGS'yi etkiler mi, OBP puanı ile hangi liselere gidilir?
Ortaöğretim Başarı Puanı, 2025 LGS puanı/yüzdelik dilimiyle lise kaydını yapacak öğrencileri etkiliyor. Merkezi sınav puanı veya adrese dayalı yerleştirme işlemlerinin her ikisinde de OBP etkili olabiliyor. Ancak sınavla yerleştirmede ilk olarak sınav puanı dikkate alınır. Yerel yerleştirmede de öne çıkan ilk kriter ikametgah adresi oluyor. İşte, OBP hesaplama formülü...