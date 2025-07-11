LGS'de OBP var mı? Ortaokul (6-7-8. sınıf) OBP nasıl hesaplanır? Ortaöğretim Başarı Puanı ile alan liseler

Liselere Geçiş Sistemi sınavı ile lise eğitimine başlayacak öğrenciler, Orta Öğretim Başarı puanının LGS puanını etkileyip etkilemediğini araştırıyor. Merkezi sınav ya da yerel yerleştirme ile lise tercihinde bulunacak öğrenciler ortaokul OBP puanını hesaplama formülünü araştırıyor. Peki, OBP LGS'yi etkiler mi, OBP puanı ile hangi liselere gidilir?

LGS'de OBP var mı? Ortaokul (6-7-8. sınıf) OBP nasıl hesaplanır? Ortaöğretim Başarı Puanı ile alan liseler - 1

Ortaöğretim Başarı Puanı, 2025 LGS puanı/yüzdelik dilimiyle lise kaydını yapacak öğrencileri etkiliyor. Merkezi sınav puanı veya adrese dayalı yerleştirme işlemlerinin her ikisinde de OBP etkili olabiliyor. Ancak sınavla yerleştirmede ilk olarak sınav puanı dikkate alınır. Yerel yerleştirmede de öne çıkan ilk kriter ikametgah adresi oluyor. İşte, OBP hesaplama formülü...

TÜRKİYE HABERLERİ

LGS'de OBP var mı? Ortaokul (6-7-8. sınıf) OBP nasıl hesaplanır? Ortaöğretim Başarı Puanı ile alan liseler - 2

OBP NEDİR?

Ortaokulun 6, 7 ve 8'inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puan OBP olarak kullanılır.

LGS'de OBP var mı? Ortaokul (6-7-8. sınıf) OBP nasıl hesaplanır? Ortaöğretim Başarı Puanı ile alan liseler - 3

OBP LGS PUANINI ETKİLER Mİ?

OBP puanı direkt olarak LGS puanını etkilemez. Ancak sınavla öğrenci alan okullara yerleştirilme sürecinde puanların eşitliği durumunda öğrencinin okul başarı puanına yani OBP'ye bakılır.

LGS puanı ile alan okul tercihlerinde OBP'nin ardından sırayla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılır.

Adrese dayalı yerleştirmede ise öğreninin ikametgah adresi öncelikli kriterdir. Ancak bakılan diğer özellikler ise sırayla; OBP ve devam-devamsızlık kriterleridir. Bu kriterlerde eşitlik halinde; öğrencilerin sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP)
üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

OBP İLE ALAN LİSELERE DAİR LGS KILAVUZU

LGS'de OBP var mı? Ortaokul (6-7-8. sınıf) OBP nasıl hesaplanır? Ortaöğretim Başarı Puanı ile alan liseler - 4

ORTAÖĞRETİM OBP HESAPLAMA

OBP hesaplanırken öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu karne notları toplanarak 3'e bölünür.

Örnek hesaplama:

6. sınıf: 85
7. sınıf: 90
8. sınıf: 95

85+90+95= 270
270/3=90

DAHA FAZLA GÖSTER