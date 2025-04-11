LGS'ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru ekranı: 2025 LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru işlemleri son buluyor. Öğrenciler lise eğitimlerini alacakları orta öğrenim kurumlarının tercihleri için her sene LGS sınavına katılım sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS ne zaman, sınav giriş yerleri hangi tarihte açıklanır?

LGS'ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru ekranı: 2025 LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? - 1

MEB tarafından LGS başvuru kılavuzu adaylarla paylaşılmıştı. Adaylar başvurularını 2-11 Nisan tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden yapıyor. Ardından başvurular okul müdürlükleri tarafından 14 Nisan'a kadar onaylanmış olacak. İşte, LGS takvimi...

TÜRKİYE HABERLERİ

LGS'ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru ekranı: 2025 LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? - 2

2025 LGS NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bu sene 15 Haziran günü uygulanacak. Sınavın birinci oturumu 09:30'da başlayacak ve ikinci oturum da 11:30'da yapılacak. 50 soruluk ilk oturum 75 dakika, 40 sorudan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek.

LGS'ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru ekranı: 2025 LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? - 3

LGS sonuçları da www.meb.gov.tr adresi üzerinden 11 Temmuz günü duyurulacak.

Tercih süreci de 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve tercih sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta duyurulacak.

E-OKUL LGS BAŞVURU EKRANI

LGS'ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru ekranı: 2025 LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? - 4

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Öğrencilerin sınava girecekleri okul, sınıf ve sıra detaylarının bulunduğu sınav giriş belgeleri ise 4 Haziran'da erişime açılacak. Belgeleri okul müdürlükleri teslim alacak ve öğrencilere verecek.

LGS'ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru ekranı: 2025 LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? - 5

Nakil tarihleri

4-6 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları

8 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları

8-12 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvuruları

14 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları

15-21 Ağustos 2025 Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrencilerin Başvuruları

22 Ağustos 2025 İl/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmenin Tamamlanması

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