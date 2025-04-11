LGS'ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru ekranı: 2025 LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

MEB tarafından LGS başvuru kılavuzu adaylarla paylaşılmıştı. Adaylar başvurularını 2-11 Nisan tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden yapıyor. Ardından başvurular okul müdürlükleri tarafından 14 Nisan'a kadar onaylanmış olacak. İşte, LGS takvimi...