LGS'ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru ekranı: 2025 LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru işlemleri son buluyor. Öğrenciler lise eğitimlerini alacakları orta öğrenim kurumlarının tercihleri için her sene LGS sınavına katılım sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS ne zaman, sınav giriş yerleri hangi tarihte açıklanır?
MEB tarafından LGS başvuru kılavuzu adaylarla paylaşılmıştı. Adaylar başvurularını 2-11 Nisan tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden yapıyor. Ardından başvurular okul müdürlükleri tarafından 14 Nisan'a kadar onaylanmış olacak. İşte, LGS takvimi...