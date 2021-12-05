Libya'dan 25 yıl aranın ardından ilk yolcu gemisi İzmir'e geldi

Libya’nın Afrika’nın anahtarı konumunda olduğunu, nüfusunun çok üzerinde tüketimi bulunduğunu aktaran Karanfil, şöyle devam etti:



"Libya, gelişecek olan Afrika’nın tedarikinde önemli rol oynayacaktır. Lojistikte Türkiye’nin jeopolitik konumu önemli. Buna Libya’yı da eklersek bu iki ülke iş birliği hem Afrika’ya giren ürünlerde hem de Afrika’dan dünyaya dağılacak ürünlerde ciddi rol oynayacak. Libya ile bizim 500 yıla dayanan ilişkimiz, kültürümüz var. Libya’ya biz kardeş bir ülke olarak bakıyoruz.”