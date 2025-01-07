Libya’dan yola çıktı, Türkiye’ye ulaştı: Hava sıcaklığı yükseldi, Trakya ve Ege’ye sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

KIYI EGE VE TRAKYA'DA SAĞANAK BEKLENTİSİ VAR

Kuzey, iç ve batı kesimlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Kıyı Ege ve Trakya’nın bir bölümünde ise sağanak yağış görülecek.

Yağmur Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Tekirdağ’ın batı ilçelerinde aralıklarla etkili olacak.