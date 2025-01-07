Libya’dan yola çıktı, Türkiye’ye ulaştı: Hava sıcaklığı yükseldi, Trakya ve Ege’ye sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Libya üzerinden gelen ılık hava, Anadolu’yu etkisi altına aldı. Bugün yurt genelindeki hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bugün megakent İstanbul’da 15 derecelik bir hava sıcaklığı olacak. Kıyı Ege ve Trakya’da ise yağmur var. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve dona karşı dikkatli olunmalı.

Libya’dan yola çıktı, Türkiye’ye ulaştı: Hava sıcaklığı yükseldi, Trakya ve Ege’ye sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Türkiye bugünden itibaren Libya üzerinden gelen ılık havanın etkisi altına girecek.

Hava sıcaklıkları, güneyli yönlerden esen rüzgarın etkisiyle mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Libya’dan yola çıktı, Türkiye’ye ulaştı: Hava sıcaklığı yükseldi, Trakya ve Ege’ye sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

KIYI EGE VE TRAKYA'DA SAĞANAK BEKLENTİSİ VAR

Kuzey, iç ve batı kesimlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Kıyı Ege ve Trakya’nın bir bölümünde ise sağanak yağış görülecek.

Yağmur Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Tekirdağ’ın batı ilçelerinde aralıklarla etkili olacak.

Libya’dan yola çıktı, Türkiye’ye ulaştı: Hava sıcaklığı yükseldi, Trakya ve Ege’ye sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

SABAH VE GECE SİSE DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Libya’dan yola çıktı, Türkiye’ye ulaştı: Hava sıcaklığı yükseldi, Trakya ve Ege’ye sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

İSTANBUL BUGÜN 15 DERECE

Megakent İstanbul’da bugün hava sıcaklığı 15 dereceye ulaşacak.

Başkent Ankara’da sisli ve puslu bir hava olacak, sıcaklık 11 derece.

İzmir’de yağmur ihtimali var ancak sıcaklık 16 dereceyi görecek.
Libya’dan yola çıktı, Türkiye’ye ulaştı: Hava sıcaklığı yükseldi, Trakya ve Ege’ye sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

Libya’dan yola çıktı, Türkiye’ye ulaştı: Hava sıcaklığı yükseldi, Trakya ve Ege’ye sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Libya’dan yola çıktı, Türkiye’ye ulaştı: Hava sıcaklığı yükseldi, Trakya ve Ege’ye sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

Libya’dan yola çıktı, Türkiye’ye ulaştı: Hava sıcaklığı yükseldi, Trakya ve Ege’ye sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

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