Libya’dan yola çıktı, Türkiye’ye ulaştı: Hava sıcaklığı yükseldi, Trakya ve Ege’ye sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Libya üzerinden gelen ılık hava, Anadolu’yu etkisi altına aldı. Bugün yurt genelindeki hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bugün megakent İstanbul’da 15 derecelik bir hava sıcaklığı olacak. Kıyı Ege ve Trakya’da ise yağmur var. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve dona karşı dikkatli olunmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Türkiye bugünden itibaren Libya üzerinden gelen ılık havanın etkisi altına girecek.Hava sıcaklıkları, güneyli yönlerden esen rüzgarın etkisiyle mevsim normallerinin üzerine çıkacak.