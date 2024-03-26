Lice Belediyesi hangi partide? Lice Belediye başkanı kimdir? Lice Belediye başkan adayları
Lice Belediyesi hangi partide? Lice Belediye Başkanı kimdir? Lice Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Lice Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Lice Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Lice yerel seçim sonuçları..
LİCE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Lice Belediyesini 10.898 alınan oy ve %77.73 oy oranı ile HDP adayı Tarık Mercan kazanmıştır. Fakat sonrasında yerine Kerem Yenigün atanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- HDP%77.73
- AK Parti%19.78
- CHP%1.88
- Saadet Partisi%0.31
- BTP%0.21
- YUSUF BOZARSLAN%0.09