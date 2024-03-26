Lice Belediyesi hangi partide? Lice Belediye başkanı kimdir? Lice Belediye başkan adayları

LİCE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Lice Belediyesi Başkanı Kerem Yenigün Kimdir?

1990 yılında Rize’de doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini sırasıyla Hüseyin Yardımcı İlköğretim Okulu ve Rize Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden onur derecisi ile üç yılda mezun oldu. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olarak, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini onur derecesi ile tamamladı.

2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda uzman olarak göreve başladıktan sonra 2018’de mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. Edirne Valiliği’nde vilayet; Ula ilçesinde refiklik stajını tamamlayarak sırasıyla Güce, Pehlivanköy, Bozcaada, Pazarlar ve Demirköy İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde mülkiye teftiş stajı sonrası İngiltere’nin Sheffield kenti üniversitesinde yabancı dil eğitimi aldı.

2020-2022 tarihleri arasında Denizli/Çameli Kaymakamlığı, 2022-2023 tarihleri arasında ise Bayburt /Aydıntepe Kaymakamlığı ve Vali Yardımcılığı görevlerinden sonra 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Diyarbakır / Lice Kaymakamı olarak atanan Kerem Yenigün 08.09.2023 tarihinde İlçemizdeki görevine başlayarak aynı tarihte Türkiye Cumhuriyeti Lice Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.