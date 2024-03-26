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Lice Belediyesi hangi partide? Lice Belediye başkanı kimdir? Lice Belediye başkan adayları

Lice Belediyesi hangi partide? Lice Belediye Başkanı kimdir? Lice Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Lice Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Lice Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Lice yerel seçim sonuçları..

Lice Belediyesi hangi partide? Lice Belediye başkanı kimdir? Lice Belediye başkan adayları - 1

LİCE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Lice Belediyesini 10.898 alınan oy ve %77.73 oy oranı ile HDP adayı Tarık Mercan kazanmıştır. Fakat sonrasında yerine Kerem Yenigün atanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • HDP%77.73
  • AK Parti%19.78
  • CHP%1.88
  • Saadet Partisi%0.31
  • BTP%0.21
  • YUSUF BOZARSLAN%0.09

TÜRKİYE HABERLERİ

Lice Belediyesi hangi partide? Lice Belediye başkanı kimdir? Lice Belediye başkan adayları - 2

LİCE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Lice Belediyesi Başkanı Kerem Yenigün Kimdir?

1990 yılında Rize’de doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini sırasıyla Hüseyin Yardımcı İlköğretim Okulu ve Rize Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden onur derecisi ile üç yılda mezun oldu. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olarak, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini onur derecesi ile tamamladı.
2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda uzman olarak göreve başladıktan sonra 2018’de mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. Edirne Valiliği’nde vilayet; Ula ilçesinde refiklik stajını tamamlayarak sırasıyla Güce, Pehlivanköy, Bozcaada, Pazarlar ve Demirköy İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde mülkiye teftiş stajı sonrası İngiltere’nin Sheffield kenti üniversitesinde yabancı dil eğitimi aldı.
2020-2022 tarihleri arasında Denizli/Çameli Kaymakamlığı, 2022-2023 tarihleri arasında ise Bayburt /Aydıntepe Kaymakamlığı ve Vali Yardımcılığı görevlerinden sonra 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Diyarbakır / Lice Kaymakamı olarak atanan Kerem Yenigün 08.09.2023 tarihinde İlçemizdeki görevine başlayarak aynı tarihte Türkiye Cumhuriyeti Lice Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Lice Belediyesi hangi partide? Lice Belediye başkanı kimdir? Lice Belediye başkan adayları - 3

LİCE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ABDULHALIK TUNCAY
  • MUHARREM AKGÖNÜL
  • SEZER YÜCEL
  • SERVET MUTLU
  • DİLEK DİYAR ÖZER
  • BURAK CAHİT BOZTEPE
  • ÖMER TEKDAĞ
  • KADRİ GÜNEŞ
Lice Belediyesi hangi partide? Lice Belediye başkanı kimdir? Lice Belediye başkan adayları - 4

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