Likya Yolu’nda Rus turistler için kurtarma operasyonu

Ayağını burkarak mahsur kalan Rus uyruklu iki kadın yürüyüşçü 26 yaşındaki Varvara Lakovleva ve arkadaşı 24 yaşındaki Arina Tarasova, mahsur kaldıkları bölgede JAK, UMKE ve AKUT ekipleri tarafından başarılı bir operasyon ile kurtarıldı.