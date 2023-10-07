Likya Yolu’nda Rus turistler için kurtarma operasyonu

Likya Yolu’nun Muğla’nın Seydikemer kesiminde mahsur kalan 2 Rus turist için gece saatlerinde kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Turistler, JAK, UMKE ve AKUT ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan turistlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Likya Yolu’nda Rus turistler için kurtarma operasyonu - 1

Likya Yolu’nda yürüyüşe çıkan 2 kişinin Seydikemer ilçesi Karadere mevkisinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.

Operasyona UMKE ekipleri de katıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Likya Yolu’nda Rus turistler için kurtarma operasyonu - 2

Ayağını burkarak mahsur kalan Rus uyruklu iki kadın yürüyüşçü 26 yaşındaki Varvara Lakovleva ve arkadaşı 24 yaşındaki Arina Tarasova, mahsur kaldıkları bölgede JAK, UMKE ve AKUT ekipleri tarafından başarılı bir operasyon ile kurtarıldı.

Likya Yolu’nda Rus turistler için kurtarma operasyonu - 3

Ekipler tarafından ambulansa alınan iki Rus kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Likya Yolu’nda Rus turistler için kurtarma operasyonu - 4
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