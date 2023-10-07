Likya Yolu’nda Rus turistler için kurtarma operasyonu
Likya Yolu’nun Muğla’nın Seydikemer kesiminde mahsur kalan 2 Rus turist için gece saatlerinde kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Turistler, JAK, UMKE ve AKUT ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan turistlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Likya Yolu’nda yürüyüşe çıkan 2 kişinin Seydikemer ilçesi Karadere mevkisinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.
Operasyona UMKE ekipleri de katıldı.