Likya Yolu'ndaki kaçak villalara kepçe

Antalya'da tarihi Likya Yolu güzergahına yapılan iki kaçak villa yıkıldı.

Likya Yolu'ndaki kaçak villalara kepçe - 1

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye ekipleri, tarihi Likya Yolu güzergahındaki 2 kaçak villanın yıkımını gerçekleştirdi.

Likya Yolu'ndaki kaçak villalara kepçe - 2

Bezirgan Mahallesi Ferizini mevkisindeki imara aykırı yapıldığı belirlenen yapılarla ilgili yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkım işlemine geçildi.

Likya Yolu'ndaki kaçak villalara kepçe - 3

Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri yıkım için bölgeye gitti.

Likya Yolu'ndaki kaçak villalara kepçe - 4

Belediye ekipler, tarihi Likya Yolu güzergahındaki havuzlu 2 villanın iş makinesiyle yıkımına başladı.

Likya Yolu'ndaki kaçak villalara kepçe - 5

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sıradanın güvenlik önlemi aldı.

Likya Yolu'ndaki kaçak villalara kepçe - 6

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