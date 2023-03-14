Likya Yolu'ndaki kaçak villalara kepçe

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye ekipleri, tarihi Likya Yolu güzergahındaki 2 kaçak villanın yıkımını gerçekleştirdi.
Bezirgan Mahallesi Ferizini mevkisindeki imara aykırı yapıldığı belirlenen yapılarla ilgili yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkım işlemine geçildi.
Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri yıkım için bölgeye gitti.
Belediye ekipler, tarihi Likya Yolu güzergahındaki havuzlu 2 villanın iş makinesiyle yıkımına başladı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sıradanın güvenlik önlemi aldı.