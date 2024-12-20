Limandaki rüşvet ağı deşifre oldu: Rüşveti tarifeye bağlamışlar!
Mersin’de liman gümrüğünde çalışanlara yönelik yapılan rüşvet operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı. Buna göre polis, liman çalışanları tarafından, iş sahiplerinden rüşvet alındığını belirlenmesi üzerine operasyon düğmesine bastı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, usulüne uygun işlemlerin sabit bir tarifeye bağlandığı, usulsüz işlemler için ise döviz cinsinden rüşvet alındığı belirlendi. Operasyonda 114 şüpheli gözaltında bulunuyor.
Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen Zincir operasyonunun ayrıntıları açıklandı.Emniyetten yapılan açıklamada, dün İçişleri Bakanlığı tarafından 114 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgi yeni bilgilere yer verildi.