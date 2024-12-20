Limandaki rüşvet ağı deşifre oldu: Rüşveti tarifeye bağlamışlar!

RÜŞVETİ DÖVİZ CİNSİNDEN TARİFEYE BAĞLAMIŞLAR

Rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı, herhangi bir usulsüzlük olmayan işlemlerden sabit bir ücretin alındığının tespit edildiği çalışma kapsamında, usulsüzlük olması halinde ise işin mahiyetine göre döviz cinsinden rüşvet alındığı saptandı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gümrük görevlileri, müşavirleri ve çalışanlarından oluşan 114 şüpheli gözaltına alındı.