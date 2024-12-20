Limandaki rüşvet ağı deşifre oldu: Rüşveti tarifeye bağlamışlar!

Mersin’de liman gümrüğünde çalışanlara yönelik yapılan rüşvet operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı. Buna göre polis, liman çalışanları tarafından, iş sahiplerinden rüşvet alındığını belirlenmesi üzerine operasyon düğmesine bastı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, usulüne uygun işlemlerin sabit bir tarifeye bağlandığı, usulsüz işlemler için ise döviz cinsinden rüşvet alındığı belirlendi. Operasyonda 114 şüpheli gözaltında bulunuyor.

Limandaki rüşvet ağı deşifre oldu: Rüşveti tarifeye bağlamışlar! - 1

Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen Zincir operasyonunun ayrıntıları açıklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, dün İçişleri Bakanlığı tarafından 114 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgi yeni bilgilere yer verildi.

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Limandaki rüşvet ağı deşifre oldu: Rüşveti tarifeye bağlamışlar! - 2

RÜŞVET TESPİT EDİLDİ, OPERASYON BAŞLADI

Buna göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Mersin Uluslararası Limanı’nda faaliyet gösteren görevlilerin iş sahiplerinden rüşvet aldığının belirlenmesinin ardından şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı.

Çalışmada, gümrük müşavirlerinin ve çalışanlarının gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri belirlendi.
Limandaki rüşvet ağı deşifre oldu: Rüşveti tarifeye bağlamışlar! - 3

RÜŞVETİ DÖVİZ CİNSİNDEN TARİFEYE BAĞLAMIŞLAR

Rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı, herhangi bir usulsüzlük olmayan işlemlerden sabit bir ücretin alındığının tespit edildiği çalışma kapsamında, usulsüzlük olması halinde ise işin mahiyetine göre döviz cinsinden rüşvet alındığı saptandı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gümrük görevlileri, müşavirleri ve çalışanlarından oluşan 114 şüpheli gözaltına alındı.
Limandaki rüşvet ağı deşifre oldu: Rüşveti tarifeye bağlamışlar! - 4

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 128 bin 500 lira, 40 bin 355 dolar, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, altın kemer, 2 altın zincir, Reşat altını, 64 tam altın, 11 yarım altın, 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca, şarjörler, 371 fişek, 9 saat ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Dün, İçişleri Bakanlığınca Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen Zincir operasyonunda 114 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.​​​​​​​
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