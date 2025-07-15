Lisans KPSS ne zaman? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyinde gerçekleşiyor. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ile Alan Bilgisi uygulamaları eylül ayında olacak. Lisans düzeyi KPSS için başvuru dönemini kaçıran adaylar 23-24 Temmuz'da geç başvuru yapabilecek. Geç başvuru döneminde ise ücretler yüzde 50 artırımla ödeniyor. Peki, KPSS sınavları ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak?
KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek ile Alan Bilgisi testleri eylül ayında peş peşe uygulanacak. Adaylar alan bilgisi sınavına katılacakları alana göre verilen testleri çözecek. KPSS GK-GY sınavında 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre verilecek. Alan bilgisindeki diğer testler ise 40'ar sorudan oluşacak. İşte, KPSS hakkında detaylar...