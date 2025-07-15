Lisans KPSS ne zaman? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS NE ZAMAN?

KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınmıştı. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı ise 7 Eylül'de saat 10:15'te, Alan Bilgisi 1. oturum 13 Eylül saat 10:15'te, 2. oturum 13 Eylül saat 14:45'te, 3. oturum ise 14 Eylül saat 10:15'te gerçekleşecek.



Genel Kültür - Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek ve saat 12:25'te bitecek.



Geç başvurular 23-24 Temmuz'da alınacak. 350 TL olan Alan bilgisi oturumları ile 570 TL olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınav başvuru ücreti geç başvuruda yüzde 50 artırımla ödenecek.