Lise 1. ve 2. nakil tercih başvurusu ne zaman? 2025 LGS nakil başvurusu nasıl, nereden yapılır? Lise nakil tarihleri MEB

2025 LGS NAKİL TAKVİMİ

2. nakil başvuruları 8-12 Ağustos'ta alınacak ve 14 Ağustos'ta sonuçlar ilan edilecek.



15-22 Ağustos tarihlerinde boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvurusu alınacak.



22 Ağustos'ta ise yerleştirme ve nakil komisyonlarının yerleştirmeleri son bulacak.