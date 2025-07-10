Lise 1. ve 2. nakil tercih başvurusu ne zaman? 2025 LGS nakil başvurusu nasıl, nereden yapılır? Lise nakil tarihleri MEB
LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavına dair puanlarını öğrenerek tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler nakil takvimini araştırmaya başlayacak. İstedikleri ortaöğretim kurumuna yerleşemeyenler nakil dönemlerinde yeni bir fırsat yakalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yerleştirme işlemleri ardından boş kalan kontenjanlara nakil sürecini başlatıyor. Peki, 2025 1. ve 2. nakiller ne zaman? Nakil başvurusu nasıl yapılır?
Lise nakilleri yerleştirme sürecinin tamamlanması ardından başlıyor. 11 Temmuz'da sonuçlarını öğrenerek puan veya yüzdelik dilimle 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapacak öğrencilerden boş kalan kontenjanlara yönelik nakil tercih başvuruları alınacak. İki nakil başvuru dönemi olacak ve ardından boş kalan kontenjanla nakil komisyonlarınca yerleştirme yapılacak. İşte, lise nakil takvimi...