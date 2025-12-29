Lise bahçesinde korku dolu an! "Kızımı rahatsız etti" dedi, rehin aldı

Edinilen bilgiye göre, H.Y. isimli adam, kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü 18 yaşındaki U.C.A. isimli genci takip ederek okul bahçesine kadar izledi, ardından yanındaki silahla rehin aldı.

Durumu fark eden okul yönetimi ve öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.