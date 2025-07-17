MEB lise kayıt tarihleri 2025: LGS liselere kayıtlar ne zaman, nasıl olacak?

LGS 2025, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Sınava dair sonuçlar ise 11 Temmuz'da ilan edildi. Öğrenciler 4 yıllık lise eğitimi için tercihlerini 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapıyor. Ardınan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Liselerine kayıt işlemleri olacak. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak?

MEB lise kayıt tarihleri 2025: LGS liselere kayıtlar ne zaman, nasıl olacak? - 1

Lise kayıt takvimi Milli Eğitim Bakanlığı sayfasından takip ediliyor. Liselere geçiş için uygulanan 2025 LGS sonuçları 11 Temmuz'da ilan edildi. Merkezi sınavla veya adrese dayalı yerleştirme işlemleriyle Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ya da Meslek Liselerine yerleşen öğrencilerin eğitim süreci 8 Eylül'de başlayacak. Peki, lise kayıt tarihi belli mi?

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MEB lise kayıt tarihleri 2025: LGS liselere kayıtlar ne zaman, nasıl olacak? - 2

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2025?

Lise kayıt tarihleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Ancak tercih ve nakil süreçleri ardından kayıtların yapılması bekleniyor. Bu tarih de 22 Ağustos'un sonrasına tekabül ediyor.

14-24 Temmuz tercihler başladı
4 Ağustos Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan ilanı
4-6 Ağustos 1. nakil başvuruları
8 Ağustos 1. nakil sonuç ilanı
8-12 Ağustos 2. nakil başvuruları
14 Ağustos 2. nakil sonuç ilanı
15-21 Ağustos boş kalan kontenjanlara başvuruların alınması
22 Ağustos nakil komisyonlarınca yerleştirmelerin tamamlanması

MEB lise kayıt tarihleri 2025: LGS liselere kayıtlar ne zaman, nasıl olacak? - 3

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ancak velilerin aşağıdaki evrakları teslim etmesi gerekiyor:

Gerekli Belgeler:

1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)

2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,

3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)

4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,

5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,

6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.

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