MEB lise kayıt tarihleri 2025: LGS liselere kayıtlar ne zaman, nasıl olacak?

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ancak velilerin aşağıdaki evrakları teslim etmesi gerekiyor:



Gerekli Belgeler:



1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)



2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,



3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)



4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,



5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,



6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.