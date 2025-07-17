MEB lise kayıt tarihleri 2025: LGS liselere kayıtlar ne zaman, nasıl olacak?
LGS 2025, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Sınava dair sonuçlar ise 11 Temmuz'da ilan edildi. Öğrenciler 4 yıllık lise eğitimi için tercihlerini 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapıyor. Ardınan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Liselerine kayıt işlemleri olacak. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak?
Lise kayıt takvimi Milli Eğitim Bakanlığı sayfasından takip ediliyor. Liselere geçiş için uygulanan 2025 LGS sonuçları 11 Temmuz'da ilan edildi. Merkezi sınavla veya adrese dayalı yerleştirme işlemleriyle Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ya da Meslek Liselerine yerleşen öğrencilerin eğitim süreci 8 Eylül'de başlayacak. Peki, lise kayıt tarihi belli mi?