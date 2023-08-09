Lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 eğitim öğretim dönemi lise kayıt tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını açıkladı. Yerleştirmelerin tamamlanması ardından kayıt süreci başlayacak. Peki, lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 eğitim öğretim dönemi lise kayıt tarihleri
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında nakil süreci tamamlandı. Lise nakillerinin de sona ermesiyle birlikte hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirme süreci tamamlanacak.