Lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 eğitim öğretim dönemi lise kayıt tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını açıkladı. Yerleştirmelerin tamamlanması ardından kayıt süreci başlayacak. Peki, lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 eğitim öğretim dönemi lise kayıt tarihleri

Lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 eğitim öğretim dönemi lise kayıt tarihleri - 1

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında nakil süreci tamamlandı. Lise nakillerinin de sona ermesiyle birlikte hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirme süreci tamamlanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 eğitim öğretim dönemi lise kayıt tarihleri - 2

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

Lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 eğitim öğretim dönemi lise kayıt tarihleri - 3

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, lise kayıtlarının yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

Lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 eğitim öğretim dönemi lise kayıt tarihleri - 4

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

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