Lise laboratuvarında deney sırasında patlama. Öğrencilerin elleri ve yüzleri yandı
27.03.2026 15:42
İstanbul Beylikdüzü'nde bir lisenin kimya laboratuvarında öğrencilerin deney yaptığı sırada patlama meydana geldi. Bazı öğrencilerin yüzleri ve elleri yandı.
Beylikdüzü Barış Mahallesi'ndeki Yaşar Acar Fen Lisesi'nde öğrencilerin kimya laboratuvarında gazların tepkimesiyle ilgili deney yaptıkları sırada ufak çaplı patlama oldu.
Deney yapan 4 öğrenci, yüzlerinden ve ellerinden hafif yaralandı.
İhbar üzerine okula polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan öğrencilerden ikisi ayakta tedavi edilirken ikisi öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.