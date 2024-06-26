Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü: Kaçan saldırgan yakalandı

ŞÜPHELİ İLE ONA YARDIM EDEN BİR KİŞİ YAKALANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Çoğaç’ı vuran şüpheli ile ona yardım ettiği öğrenilen bir kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul’un Dudullu ilçesinde yakalandı.