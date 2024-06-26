Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü: Kaçan saldırgan yakalandı
Kocaeli'de Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, aracına bindiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 17 yaşında olduğu tahmin edilen katil zanlısı olay yerinden kaçtı. Çoğaç’ı vuran şüpheli ile ona yardım ettiği öğrenilen bir kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul’un Dudullu ilçesinde yakalandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden sabah saatlerinde çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (45), aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.