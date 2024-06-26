Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü: Kaçan saldırgan yakalandı

Kocaeli'de Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, aracına bindiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 17 yaşında olduğu tahmin edilen katil zanlısı olay yerinden kaçtı. Çoğaç’ı vuran şüpheli ile ona yardım ettiği öğrenilen bir kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul’un Dudullu ilçesinde yakalandı.

Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü: Kaçan saldırgan yakalandı - 1

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden sabah saatlerinde çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (45), aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü: Kaçan saldırgan yakalandı - 2

Çoğaç, tabancayla açılan ateşte başından ağır yaralandı.

Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü: Kaçan saldırgan yakalandı - 3

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü: Kaçan saldırgan yakalandı - 4

İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü: Kaçan saldırgan yakalandı - 5

17 yaşında olduğu tahmin edilen saldırgan olay yerinden kaçtı. 

Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü: Kaçan saldırgan yakalandı - 6

ŞÜPHELİ İLE ONA YARDIM EDEN BİR KİŞİ YAKALANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Çoğaç’ı vuran şüpheli ile ona yardım ettiği öğrenilen bir kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul’un Dudullu ilçesinde yakalandı.

Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü: Kaçan saldırgan yakalandı - 7

İki şüpheli işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü: Kaçan saldırgan yakalandı - 8
Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü: Kaçan saldırgan yakalandı - 9
Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü: Kaçan saldırgan yakalandı - 10
Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü: Kaçan saldırgan yakalandı - 11
Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü: Kaçan saldırgan yakalandı - 12
Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü: Kaçan saldırgan yakalandı - 13
Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü: Kaçan saldırgan yakalandı - 14
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