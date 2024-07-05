Lise müdür yardımcısı cinayeti | Tetikçi konuştu: "Bize para, araba ve ev vereceklerini söylediler"
Kocaeli'de Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ın öldürüldüğü olayda tetiği çeken 17 yaşındaki D.G.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Cinayet emrini Yunanistan'da firari durumda olan D.S. ve Y.A.'nın verdiğini iddia eden D.G., "Bize bir şahsı silahla öldüreceğimizi, karşılığında bizi Yunanistan'a alacaklarını, para, araba ve ev vereceklerini söylediler." dedi. Ölüm emrini veren D.S. ve Y.A.'nın "Bayğaralar Çetesi" ile bağlantısı araştırılıyor.
Kocaeli'de Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç (48), okula gitmek için Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki evinden çıkıp, caddede park halinde olan kendisine ait otomobile bindi.