Lise müdür yardımcısı cinayeti | Tetikçi konuştu: "Bize para, araba ve ev vereceklerini söylediler"

"ÖLDÜRME İŞİ OLDUĞUNU, YAPIP YAPAMAYACAĞIMIZI SORDULAR"

Bu arada örgütün elebaşı, kırmızı bültenle aranan ve mayıs ayında Yunanistan'da yakalanan Ramazan Bayğara'nın, Mahir Çoğaç'ın ölüm emrini veren isimlerden biri olduğu da iddia edildi.

Cinayetin tetikçisi D.G.'nin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadeye ulaşıldı. İfadesinde, emri Yunanistan’da firari bulunan Y.A. ve D.S.'nin verdiğini iddia eden D.Y., “Çok eskiden beri tanıdığım B.Y.’nin aracılığıyla geçmiş tarihlerde Y.A. ve D.S. ile yüz yüze tanışarak arkadaş olduk. Benden bu zamana kadar herhangi bir şey istememişlerdi. 23 Haziran’ı 24 Haziran’a bağlayan gece, birlikte ikamet ettiğim B.Y.’yi, Y.A. ve D.S. arayarak bir öldürme işi olduğunu, yapıp yapamayacağımızı sordular. Biz de yapabileceğimizi söyledik. Bunun üzerinde haber beklememizi söyleyerek telefonu kapattılar.” dedi.