Lise nakil takvimi belli oldu: 2025 LGS nakil başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2025 LGS kapsamında 1. ve 2. nakil dönemleri belli oldu. İlk yerleştirme sonuçlarında istedikleri okula giremeyen öğrenciler için nakil başvuruları yeni bir fırsat sunuyor. Peki, LGS 2025 kapsamında lise nakil başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? 1. ve 2. nakil başvurusu nasıl ve nereden gerçekleştirilir?

Lise nakil takvimi belli oldu: 2025 LGS nakil başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? - 1

Lise nakilleri yerleştirme sürecinin tamamlanması ardından başlıyor. 11 Temmuz'da sonuçlarını öğrenerek puan veya yüzdelik dilimle 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapacak öğrencilerden boş kalan kontenjanlara yönelik nakil tercih başvuruları alınacak. İki nakil başvuru dönemi olacak ve ardından boş kalan kontenjanla nakil komisyonlarınca yerleştirme yapılacak. İşte, lise nakil takvimi...

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Lise nakil takvimi belli oldu: 2025 LGS nakil başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? - 2

LİSE 1. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 LGS puanına yönelik 14-24 Temmuz'da tercih yapan ancak istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için 1. nakil tercih başvuruları 4-6 Ağustos tarihlerine alınacak. Nakil sonuçları da 8 Ağustos'ta açıklanacak.

Lise nakil takvimi belli oldu: 2025 LGS nakil başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? - 3

2025 LGS NAKİL TAKVİMİ

2. nakil başvuruları 8-12 Ağustos'ta alınacak ve 14 Ağustos'ta sonuçlar ilan edilecek.

15-22 Ağustos tarihlerinde boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvurusu alınacak.

22 Ağustos'ta ise yerleştirme ve nakil komisyonlarının yerleştirmeleri son bulacak.

Lise nakil takvimi belli oldu: 2025 LGS nakil başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? - 4

NAKİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Nakil işlemleri veli tarafından okul müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden yapılabilir.

e-Devlet'ten https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi adresi üzerinden giriş yaparak ''Veli Nakil Sistemine Bağlan'' seçeneği tercih edilir. Okul listesinden istenilen kurum tercih edilerek başvuru kaydedilir.

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