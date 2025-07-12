Lise nakil takvimi belli oldu: 2025 LGS nakil başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2025 LGS kapsamında 1. ve 2. nakil dönemleri belli oldu. İlk yerleştirme sonuçlarında istedikleri okula giremeyen öğrenciler için nakil başvuruları yeni bir fırsat sunuyor. Peki, LGS 2025 kapsamında lise nakil başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? 1. ve 2. nakil başvurusu nasıl ve nereden gerçekleştirilir?
Lise nakilleri yerleştirme sürecinin tamamlanması ardından başlıyor. 11 Temmuz'da sonuçlarını öğrenerek puan veya yüzdelik dilimle 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapacak öğrencilerden boş kalan kontenjanlara yönelik nakil tercih başvuruları alınacak. İki nakil başvuru dönemi olacak ve ardından boş kalan kontenjanla nakil komisyonlarınca yerleştirme yapılacak. İşte, lise nakil takvimi...