Lise öğrencisi köpek saldırısından okul çantasıyla kurtuldu

''AZ KALSIN ISIRIYORDU''

Yaklaşık 10 köpeğin arasında kalan Polat, elindeki okul çantasını köpeklerin üzerine atarak son anda yara almadan kurtuldu.

Büyük korku yaşayan Rojda Polat, "Sabah çok erkendi. Benim olduğum tarafa yürüdüklerini gördüm. Geriye doğru gitmeye başladım. Bir anda havlayarak üstüme gelmeye başladılar. Hatta bir tanesi zıpladı üstüme az kalsın kolumu ısıracaktı. Ben de elimde okul çantam vardı, onu fırlattım" dedi.