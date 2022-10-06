Lise öğrencisi köpek saldırısından okul çantasıyla kurtuldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 16 yaşındaki Rojda, köpeklerin saldırısından okul çantası ile kurtulabildi.
Olay, 3 gün önce ilçedeki Mogan Mahallesi'nde meydana geldi.
Lise öğrencisi Rojda Polat, okula gitmek için evden çıktığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Yaklaşık 10 köpeğin arasında kalan Polat, elindeki okul çantasını köpeklerin üzerine atarak son anda yara almadan kurtuldu.
Büyük korku yaşayan Rojda Polat, "Sabah çok erkendi. Benim olduğum tarafa yürüdüklerini gördüm. Geriye doğru gitmeye başladım. Bir anda havlayarak üstüme gelmeye başladılar. Hatta bir tanesi zıpladı üstüme az kalsın kolumu ısıracaktı. Ben de elimde okul çantam vardı, onu fırlattım" dedi.
Site yöneticisi İzzet Öztürk, köpek sorununu ilgili makamlara bildirdiklerini; ancak 9 yıldır bu sorunun çözülmediğini söyledi.
Öztürk, "Özellikle son 1 yıldır bulunduğumuz bölgede köpek popülasyonu çok fazla arttı. Artık çocukları sokağa çıkaramaz olduk" diye konuştu.