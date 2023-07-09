Liseler ne zaman açılıyor? 2023-2024 liselerin açılış tarihi

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin yaz tatiline girmesinin ardından başta liseler olmak üzere pek çok seviye için okulların yeniden açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Liseler ne zaman açılıyor?

Liseler ne zaman açılıyor? 2023-2024 liselerin açılış tarihi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. MEB takvimle birlikte okulların açılış tarihini paylaştı. Bu gelişmenin ardından liselerde ders başı tarihi merak konusu oldu. İşte, 2023-2024 liselerin açılış tarihi...

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Liseler ne zaman açılıyor? 2023-2024 liselerin açılış tarihi - 2

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Liseler ne zaman açılıyor? 2023-2024 liselerin açılış tarihi - 3

ARA TATİL TAKVİMİ


Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Liseler ne zaman açılıyor? 2023-2024 liselerin açılış tarihi - 4

EĞİTİM YILI TARİHTE BİTECEK


Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ise 9 Eylül'de başlaması öngörülüyor.

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