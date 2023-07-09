Liseler ne zaman açılıyor? 2023-2024 liselerin açılış tarihi
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin yaz tatiline girmesinin ardından başta liseler olmak üzere pek çok seviye için okulların yeniden açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Liseler ne zaman açılıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. MEB takvimle birlikte okulların açılış tarihini paylaştı. Bu gelişmenin ardından liselerde ders başı tarihi merak konusu oldu. İşte, 2023-2024 liselerin açılış tarihi...