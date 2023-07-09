Liseler ne zaman açılıyor? 2023-2024 liselerin açılış tarihi

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.



İLK ARA TATİL NE ZAMAN?



Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.