Liste güncellendi, sahteciler ifşa edildi: Lahmacun harcında tek tırnaklı eti, nar ekşisinde gıda boyası, peynirde kimyasal
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş listesi yenilendi. Listede lahmacun harcında ve kırmızı ette tek tırnaklı eti, pide harcında sakatat, taze kaşarda bitkisel yağ, zeytinyağında tohum yağları, nar ekşisinde gıda boyası tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi.
Denetimlerde birçok üründe sahtecilik yapıldığı saptandı.