Liste güncellendi, sahteciler ifşa edildi: Lahmacun harcında tek tırnaklı eti, nar ekşisinde gıda boyası, peynirde kimyasal

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş listesi yenilendi. Listede lahmacun harcında ve kırmızı ette tek tırnaklı eti, pide harcında sakatat, taze kaşarda bitkisel yağ, zeytinyağında tohum yağları, nar ekşisinde gıda boyası tespit edildi.

Liste güncellendi, sahteciler ifşa edildi: Lahmacun harcında tek tırnaklı eti, nar ekşisinde gıda boyası, peynirde kimyasal - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi.

Denetimlerde birçok üründe sahtecilik yapıldığı saptandı.

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Liste güncellendi, sahteciler ifşa edildi: Lahmacun harcında tek tırnaklı eti, nar ekşisinde gıda boyası, peynirde kimyasal - 2

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR

Dana eti olması gereken ette tek tırnaklı eti bulundu.

Lahmacun harcında da tek tırnaklı eti tespit edildi.

Acuka da ise gıda boyası olduğu ortaya çıktı.

Liste güncellendi, sahteciler ifşa edildi: Lahmacun harcında tek tırnaklı eti, nar ekşisinde gıda boyası, peynirde kimyasal - 3

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar ise 34 yeni aldatıcı içerikli gıda eklendi.

Liste güncellendi, sahteciler ifşa edildi: Lahmacun harcında tek tırnaklı eti, nar ekşisinde gıda boyası, peynirde kimyasal - 4

Bursa bir et satışı gerçekleşen markette sucukta tek tınaklı eti tespit edilirken naturel sızma zeytinyağı adı altında satılan zeytinyağında ise birçok tohum yağı çıktı.

Liste güncellendi, sahteciler ifşa edildi: Lahmacun harcında tek tırnaklı eti, nar ekşisinde gıda boyası, peynirde kimyasal - 5

Mersin'de ise nar ekşisi üretiminde gıda boyası kullanıldığı açıkladı.

Liste güncellendi, sahteciler ifşa edildi: Lahmacun harcında tek tırnaklı eti, nar ekşisinde gıda boyası, peynirde kimyasal - 6

Antalya, Kastamonu, Kayseri, Bitlis, Sakarya, Zonguldak, Çorum ve Eskişehir'de satılan tam yağlı taze kaşar peynirlerinde ise yağ oranının düşüklüğü dikkat çekti.

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