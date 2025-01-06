Lobide dehşet anları! Biri kurşun yağdırdı, diğeri kaydetti: “Yeter, gel buraya!”

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Aracı kullanan O.Y.Ç. isimli şüpheli 18 Aralık’ta, silahı kullanan E.Ç. isimli şüpheli ise 5 Ocak’ta yakalandı.

A.T. ile E.Ç.’nin arasında husumet olduğu bu nedenle tartıştıkları kavganın büyümesi sonucunda silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi.

O.Y.Ç. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, E.Ç. isimli şüphelinin ise sevk edildiği adli makamlardaki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.