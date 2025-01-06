Lobide dehşet anları! Biri kurşun yağdırdı, diğeri kaydetti: “Yeter, gel buraya!”

İstanbul’da bir kişi, telefon ederek bir binanın lobisine çağırdığı husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu. O anları, silahlı saldırganın suç ortağı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Suç ortağının, defalarca kez ateş eden kişiye, “Yeter, gel buraya.” dediği duyuldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, saldırgan ve suç ortağı polis tarafından yakalandı.

Lobide dehşet anları! Biri kurşun yağdırdı, diğeri kaydetti: “Yeter, gel buraya!” - 1

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bir kişi, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay 15 Aralık 2024 tarihinde saat 00.45 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Lobide dehşet anları! Biri kurşun yağdırdı, diğeri kaydetti: “Yeter, gel buraya!” - 2

İddiaya göre, A.T. isimli kişi saat 23.00 sıralarında yabancı bir numaradan arandı.

A.T.’yi arayan kişi, bina önüne çağırıldı.

A.T.’nin lobide şüphelileri beklediği sırada harekete geçen saldırgan silahına sarıldı.
Lobide dehşet anları! Biri kurşun yağdırdı, diğeri kaydetti: “Yeter, gel buraya!” - 3

İş yerinin önüne otomobille gelen şüphelilerden biri araçtan inerek işletmenin lobisine doğru üst üste ateş etti.

Bu sırada suç ortağı ise saldırganı “Yeter, gel buraya yeter. Ne yaptın diyerek?” araca çağırarak tepki gösterdi.

Lobide dehşet anları! Biri kurşun yağdırdı, diğeri kaydetti: “Yeter, gel buraya!” - 4

Kurşunlar işletmenin giriş kapısına isabet ederken saldırgan geldiği araca binerek suç ortağıyla olay yerinden kaçtı.

Saldırganlar o anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Lobide dehşet anları! Biri kurşun yağdırdı, diğeri kaydetti: “Yeter, gel buraya!” - 5

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Aracı kullanan O.Y.Ç. isimli şüpheli 18 Aralık’ta, silahı kullanan E.Ç. isimli şüpheli ise 5 Ocak’ta yakalandı.

A.T. ile E.Ç.’nin arasında husumet olduğu bu nedenle tartıştıkları kavganın büyümesi sonucunda silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi.

O.Y.Ç. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, E.Ç. isimli şüphelinin ise sevk edildiği adli makamlardaki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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