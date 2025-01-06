Lobide dehşet anları! Biri kurşun yağdırdı, diğeri kaydetti: “Yeter, gel buraya!”
İstanbul’da bir kişi, telefon ederek bir binanın lobisine çağırdığı husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu. O anları, silahlı saldırganın suç ortağı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Suç ortağının, defalarca kez ateş eden kişiye, “Yeter, gel buraya.” dediği duyuldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, saldırgan ve suç ortağı polis tarafından yakalandı.
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bir kişi, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı.Olay 15 Aralık 2024 tarihinde saat 00.45 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi’nde meydana geldi.