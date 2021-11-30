Lodos bilançosu: 6 can kaybı, 46 yaralı

Tatlar ile Yeni Akçakavak köylerinde ot ve anızları temizlemek amacıyla yakılan ateşler şiddetli rüzgar nedeniyle büyüdü. Her iki yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Öte yandan Sandallar Mahallesi Kanal Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada çıkan yangın da itfaiye ekiplerinde söndürüldü.



Kent merkezinde şiddetli rüzgar sebebiyle çok sayıda bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor.