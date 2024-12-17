Lodos fırtınasından sonra ortaya çıktı: İlk kez görenler şaştı kaldı

''SIKINTI YOK'' AÇIKLAMASI GELDİ

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaşanan durumla ilgili yaptığı açıklamada, “3-4 gündür havaların sert esmesiyle beraber, açıkta olan yosunlar kıyıya vuruyor. Burada vatandaşlarımızın herhangi bir paniğe girmesine gerek yok. Bunlar mevsimler otlardır. Allah izin verirse birkaç gün sonra yağmurlar yağdığında, karaya gelen otlar tekrar açığa çıkıp, orada batacaklar. Yani bu konuda balıklara yönelik herhangi bir sıkıntısı yok” dedi.

Kıyıya vuran yosunlar, hem ilginç hem de olağan dışı bir görüntü sunarken, bölge sakinleri lodos fırtınasının etkilerini izlemeye devam ediyor.