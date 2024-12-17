Lodos fırtınasından sonra ortaya çıktı: İlk kez görenler şaştı kaldı
Marmara Denizi’nde günlerdir etkili olan lodos fırtınası, Tekirdağ kıyılarında doğanın ilginç yüzünü gözler önüne serdi. Şiddetli rüzgar ve dalgalarla birlikte kıyıya taşınan kızıl yosunlar, özellikle Süleymanpaşa sahilinde bazı alanları kapladı. Vatandaşlar ve balıkçılar bu doğal olaya tanıklık ederken, yosunlar sahilde sıra dışı görüntüler oluşturdu.
Lodosun sürüklediği yosunlar kıyıda yer yer birikirken, dalgaların hareketiyle sürekli yeni yosunlar sahile taşınıyor.