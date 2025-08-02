Lodos sonrası ortaya çıktı: Çöp yığınları şoke etti

Bandırma Limanı'nda çevre alarmı, denizin dibinden çıkan çöp yığınları şoke etti.

Lodos sonrası ortaya çıktı: Çöp yığınları şoke etti - 1

Geçtiğimiz günlerde etkili olan lodosun ardından, denizlerdeki kirliliğin görünmeyen yüzü dikkat çekti.

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Lodos sonrası ortaya çıktı: Çöp yığınları şoke etti - 2

Şiddetli rüzgârın yön değiştirmesiyle birlikte, uzun süredir denizin dibinde biriken atıklar yüzeye çıkarak kıyıya vurdu. Özellikle Bandırma Limanı çevresinde oluşan manzara, deniz altındaki kirliliğin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Lodos sonrası ortaya çıktı: Çöp yığınları şoke etti - 3

Liman bölgesinde toplanan atıklar arasında pet şişeler, çakmaklar, plastik parçaları, tahta bloklar ve hatta eski ayakkabılar yer aldı.

Lodos sonrası ortaya çıktı: Çöp yığınları şoke etti - 4


Gözle görülen bu kirlilik tablosu, denizlerimizin iç yüzüne dair ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlara göre, kıyıya vuran çöpler, denizin derinliklerinde yıllardır biriken atıkların küçük bir kısmını temsil ediyor.


Lodos sonrası ortaya çıktı: Çöp yığınları şoke etti - 5

Lodosun etkisiyle su yüzeyine çıkan atıklar, çevre bilincinin ve deniz temizliğinin ne kadar hayati olduğunu yeniden hatırlattı. Bölge halkı ve çevre gönüllüleri temizlik çalışmalarına destek verirken, yetkililerin sürdürülebilir çözümler üretmesi gerektiği vurgulandı.

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