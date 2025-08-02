Lodos sonrası ortaya çıktı: Çöp yığınları şoke etti



Gözle görülen bu kirlilik tablosu, denizlerimizin iç yüzüne dair ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlara göre, kıyıya vuran çöpler, denizin derinliklerinde yıllardır biriken atıkların küçük bir kısmını temsil ediyor.





