Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi (Hafta sonu hava durumu nasıl?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ili lodos ve kuvvetli sağanak yağış konusunda uyarmıştı. Uyarıların ardından yaşanan lodos ve yağış nedeniyle birçok ilde olumsuzluklar yaşandı. Peki önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? İşte hava durumu ile ilgili son gelişmeler...

Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi (Hafta sonu hava durumu nasıl?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Uşak, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Lodos ve sağanak nedeniyle birçok ilde olumsuzluklar yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi (Hafta sonu hava durumu nasıl?) - 2

İSTANBUL'DA ÇATILAR UÇTU, YAĞIŞ ZOR ANLAR YAŞATTI

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış hava trafiğini etkilerken İstanbul Havalimanı ve çevresinde olumsuz bir durum rastlanmadı. Yağış ve rüzgar nedeniyle havalimanına iniş için alçalan uçaklardan bazıları, pisti pas geçerken uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı.

Yakıt kritiğine giren 8 uçak ise başta Ankara olmak üzere çevre havalimanlarına iniş için yönlendirildi. Etkili olan rüzgar ve yağışa bağlı olarak, İstanbul Havalimanı inişli ve kalkışlı seferlerde yer yer gecikmeler yaşandı.

Küçükçekmece'de ise şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısından kopan parçalar, bir kişinin yaralanmasına yol açtı.

Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi (Hafta sonu hava durumu nasıl?) - 3

İstanbul'da yoğun yağış nedeniyle akşam trafiğinde de yoğunluklar yaşandı.

Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi (Hafta sonu hava durumu nasıl?) - 4

BURSA'DA LODOS ETKİLİ OLDU

Bursa'da günlük yaşamı olumsuz etkileyen lodos, Gemlik'te de etkisini gösterdi. Lodos nedeniyle bir okulun çatısı, park halindeki araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar meydana gelirken, bazı dükkanların da tenteleri uçtu.

Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi (Hafta sonu hava durumu nasıl?) - 5

TEKİRDAĞ'DA DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ

Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi. Lodos balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte sağanağın etkili olması bekleniyor.

Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi (Hafta sonu hava durumu nasıl?) - 6

ÇANAKKALE'DE KUVVETLİ LODOS LİMANDAKİ 2 TEKNEYİ BATIRDI

Bölgede geceden bu yana aralıklarla etkili olan lodos fırtınası öğleden sonra Gelibolu'da hızını artırdı. Limanda bağlı teknelerini korumak için şiddetli lodosla mücadele eden balıkçılar, yedek iplerle teknelerini bağlamaya çalışırken, kimileri de fırtınaya aldırmadan teknelerin üstlerine çıkarak liman duvarlarına vurmaması için mücadele verdi.


Burada bağlı bulunan 2 tekne lodos nedeniyle battı.
Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi (Hafta sonu hava durumu nasıl?) - 7

Öte yandan lodosun oluşturduğu dev dalgalar kordon boyunda bulunan işletmelere kadar ulaştı.

Gelibolu Belediyesi ekipleri ilçedeki tarihi evler ve yıkılma tehlikesi bulunan yapıların önlerinde tedbir aldı.

Gazı Süleyman Paşa Mahallesi'nde de bazı ağaçların dalları kırıldı.

Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi (Hafta sonu hava durumu nasıl?) - 8

BALIKESİR'DE LODOS VE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Altınoluk Mahallesi'nde lodos nedeniyle yükselen deniz suyu ve dalgalar nedeniyle kordon bölgesi sular altında kaldı.

Bölgedeki rüzgar, yağış ve su baskınları nedeniyle bazı noktalarda hasar oluştu, yollarda su birikintileri meydana geldi.

Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi (Hafta sonu hava durumu nasıl?) - 9

Edremit ilçesinin denize yakın bazı noktalarında ise olumsuz hava koşulları elektrik kesintilerine neden oluyor.

Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi (Hafta sonu hava durumu nasıl?) - 10

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi (Hafta sonu hava durumu nasıl?) - 11

PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi (Hafta sonu hava durumu nasıl?) - 12

SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi (Hafta sonu hava durumu nasıl?) - 13

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi (Hafta sonu hava durumu nasıl?) - 14

PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

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