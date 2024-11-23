Lodostan sürüklenen park halindeki kamyon eve daldı!
Bursa'da şiddetli lodosa yenik düşen kamyonet, park halindeki otomobile çarptıktan sonra giriş katındaki dairenin salonuna girdi. Trajikomik kazada yaralanan olmazken, araçlarda ve evde maddi hasar oluştu.
Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi 3. Erikli Sokak'ta meydana geldi. 12. Yiğit Sokak üzerinde park halinde olan 16 J 6456 plakalı kamyonet, şiddetli lodosa yenik düşerek kaymaya başladı.
Kayan kamyonet önce park halinde bulunan otomobile, daha sonra ise minibüse çarptı.