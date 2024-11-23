Lodostan sürüklenen park halindeki kamyon eve daldı!

Bursa'da şiddetli lodosa yenik düşen kamyonet, park halindeki otomobile çarptıktan sonra giriş katındaki dairenin salonuna girdi. Trajikomik kazada yaralanan olmazken, araçlarda ve evde maddi hasar oluştu.

Lodostan sürüklenen park halindeki kamyon eve daldı! - 1

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi 3. Erikli Sokak'ta meydana geldi. 12. Yiğit Sokak üzerinde park halinde olan 16 J 6456 plakalı kamyonet, şiddetli lodosa yenik düşerek kaymaya başladı.

Kayan kamyonet önce park halinde bulunan otomobile, daha sonra ise minibüse çarptı.

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Lodostan sürüklenen park halindeki kamyon eve daldı! - 2

GİRİŞ KATINDAKİ DAİRENİN SALONUNA GİRDİ

Çarpmanın ve lodosun şiddetiyle kamyonet ile minibüs, 3. Erikli Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın korkuluklarını aşarak giriş katındaki dairenin salonuna girdi.

Lodostan sürüklenen park halindeki kamyon eve daldı! - 3

Gürültü sesini duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Lodostan sürüklenen park halindeki kamyon eve daldı! - 4

Yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda ve evde maddi hasar oluştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Lodostan sürüklenen park halindeki kamyon eve daldı! - 5
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