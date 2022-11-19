Lodosun ardı sağanak! Meteoroloji paylaştı (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Hafta sonu lodosun etkisiyle sıcaklık mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkıyor. İstanbul, İzmir ve Bursa'daki şiddetli rüzgar olumsuzluk yaratabilir. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı son tahminlerde yurdun batısından başlayan sağanakların hafta boyunca etkili olacağı görülüyor.

Lodosun ardı sağanak! Meteoroloji paylaştı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1

Şiddetli lodosun etkisiyle, özellikle yurdun batısında yazdan kalma bir hava var. Yarın havanın daha da ılık olması bekleniyor. 

Lodosun ardı sağanak! Meteoroloji paylaştı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2

5 BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

Lodos İstanbul ve İzmir'de çok kuvvetli, Bursa'daysa daha sert esiyor. 

Ankara'da hava ısındı, 20 dereceleri gördü. 

İstanbul'da hava bulutlu, 22 derece.

İzmir hafif yağmurlu 23, Antalya'da kısa süre yağmur var sıcaklıksa 25 derece. 

Lodosun ardı sağanak! Meteoroloji paylaştı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3

İşte yurt genelinde hafta boyunca beklenen hava olayları...

Lodosun ardı sağanak! Meteoroloji paylaştı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4

Marmara'da devam eden şiddetli lodos olumsuzluk yaratabilir.  

Lodosun ardı sağanak! Meteoroloji paylaştı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5

Bugün ve yarın bölge genelinde etkili olacak lodosla birlikte sıcaklık mevsim normallerinin  üzerine çıkıyor. 

Lodosun ardı sağanak! Meteoroloji paylaştı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 6

Ege kıyılarında lodos hala şiddetli esiyor. Bölgede hava ılık, Bodrum ve kıyılarda yağmur geçişi görülebilir.

Lodosun ardı sağanak! Meteoroloji paylaştı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 7

İç Anadolu Bölgesi'nde de lodos hakim. 

Akdeniz ve Güneydoğu'da da ılık bir gün. Lodos bu kesimde biraz daha hafif esiyor.  

Lodosun ardı sağanak! Meteoroloji paylaştı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 8

Karadeniz'de yarın rüzgarın etkisiyle sıcaklık 25 dereceleri görecek ancak hava kapalı. 

Lodosun ardı sağanak! Meteoroloji paylaştı (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 9

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) paylaşılan haftalık hava durumu raporuna göre; sıcaklıklar ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 

Hafta başından itibaren yurdun batısından başlayan yağışlar hafta ortasına doğru ülke geneline yayılacak. 

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