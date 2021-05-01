Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi, 20 iş yerinde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı 01.05.2021 - 01:50

Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 1
Balıkesir'in Karesi ilçesinde Küçük Sanayi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Arif Yaman'a ait lokantada tüpten sızan gazın sıkışması sonucu patlama oldu.
Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 2
Şiddetli patlamanın etkisiyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 3
Patlama sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 4
Bölgeye gelen ekiplerin incelemelerinde 20 iş yerinde hasar oluştuğu belirlendi.
Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 5
Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini söyledi.
Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 6
Hasar tespitlerinin sürdüğünü belirten Demir, "Çevredeki iş yerlerimiz de patlama nedeniyle zarar görmüş. Biz devlet olarak elimizden gelen tüm desteği vererek zararı inşallah karşılayacağız. 20 civarında iş yerimizde hasar var. İtfaiye ekiplerimiz gerekli çalışmayı yapıyor. Çok şükür yaralı ve can kaybı yok. Maddi zararı da inşallah gidereceğiz." dedi.
Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 7
Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 8
Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 9
Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 10
Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 11
Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 12
Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 13
Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 14
Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 15
Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 16
Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 17
Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 18
Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 19
Lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi - 20

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