Londra sokaklarında bir kangal: 70 kiloluk Pasha ilgi odağı oldu
İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Isidora Saveljic’in, Sivas’ın önemli marka değerlerinden Kangal köpeğine olan merakı tutkuya dönüştü. Genç kadın, 2022’de Sivas’tan bir yavru kangal sahiplendi. Saveljic sahiplendiği köpeğe “Pasha” adını verdi. “Herkes sürekli bizi videoya çekiyor. Herkes fotoğraf çekiyor. Yani bir kadın olarak 24 saat güvenlik görevlisine sahip olmak güzel.” diyen Saveljic, Pasha’nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyledi.
Londra’da ailesi ile birlikte yaşayan 25 yaşındaki Isidora Saveljic güçlü ve büyük bir köpek sahiplenmek istedi.Bunun üzerine araştırma yapan Isidora Saveljic’in, Sivas’ın önemli marka değerlerinden olan ve dünyaca tanınan Kangal köpeği dikkatini çekti.