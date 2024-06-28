Londra sokaklarında bir kangal: 70 kiloluk Pasha ilgi odağı oldu

Saveljic şöyle devam etti:

“Pasha ile günlük hayatımız, biliyorsunuz köpek sahibi olmak bebek sahibi olmak gibidir, rutininizi tamamen değiştirir, yani Pasha gördüğünüz gibi çok büyük olduğu için hayatımızı tamamen değiştirdi, o bir bebek. Ben, eskiden uyumayı severdim ama şimdi sabah 08.00'da kalkıp onu evden çıkarmak ve parka gitmek için uyanıyorum. Pasha çok zekidir, diğer köpeklere saygı duyar ve diğer köpekler de ona saygı duyar. Bu yüzden onu diğer köpeklerle birlikte ve bu ortamda görmek çok güzel. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız ve çok mutluyuz.”