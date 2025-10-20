Londra'da kazandı, memleketine yatırımı yaptı: 10 yılda bin dönüm arazi satın aldı
Bursa'nın Karacabey ilçesinden genç yaşlarında yabancı dil öğrenmek için gittiği Londra'da fast food zinciri kuran Seçim Gezegen, kazandıklarının bir bölümüyle son 10 yılda bin dönüm arazi satın alarak tarıma yatırım yaptı.
Gezegen, Karacabey'deki tarlasında yaptığı açıklamada, 1985 yılında Bursa Otelcilik Turizm ve Meslek Lisesinden mezun olduğunu belirterek, "O dönemlerde çok iyi eğitim veriliyordu. Üniversite okuma şansınız yoksa bu lise gerçekten sizi hayata, çalışma hayatına en iyi şekilde hazırlıyordu" dedi.