Londra'da kazandı, memleketine yatırımı yaptı: 10 yılda bin dönüm arazi satın aldı

Kendisine ait bin dönüm başta olmak üzere kiraladıklarıyla binlerce dönümde üretim yaptığını anlatan Gezegen, firmalara büyük ölçekli domates ve mısır gibi ürünler ürettiğini kaydetti. Gezegen, ürün çeşitliliği sağlamak adına bazen karpuz gibi ürünler de ektiğini belirterek, "Her yıl arazilerimi çeşitli ürünlerle dolduruyorum. Nisandan eylüle kadar alın terimizle üretip kazanmaya çalışıyoruz. Bana 'Londra'da ne güzel işin var niye tarım?' diye soruyorlar. Toprakla uğraşmayı, tarımsal üretimi seviyorum. Seviyorum ancak biraz daha sistemli olsa çok daha iyi olacak" diye konuştu.