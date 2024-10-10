Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı
Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı. Deniz Kuvvetleri'ne ait iki gemi Mersin'e doğru yola çıktı. Tahliye gemilerine SAT komandoları, 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi de eşlik ediyor.
İsrail saldırısı altındaki Lübnan'da yaşayan ve ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi Beyrut limanından başladı.