Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivillerin tahliyesine başlandı. Deniz Kuvvetleri'ne ait iki gemi Mersin'e doğru yola çıktı. Tahliye gemilerine SAT komandoları, 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi de eşlik ediyor.

Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 1

İsrail saldırısı altındaki Lübnan'da yaşayan ve ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi Beyrut limanından başladı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 2

İki aşamalı olarak gerçekleştirilen tahliye operasyonuna SAT komandoları da destek verdi.

Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 3

Mersin'den yol çıkan iki gemi, Beyrut'a, gıda, ilaç, çadır ve battaniyeden oluşan 300 ton insani yardım götürdü.

Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 4

Yardım malzemelerinin boşaltılmasının ardından ikinci aşamaya geçildi.

Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 5

Limanda bekleyen Türk vatandaşları pasaport işlemlerinin ardından otobüslerle gemiye götürüldü.

Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 6

BAKAN FİDAN: GEMİLER YOLA ÇIKTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki geminin Mersin'e doğru yola çıktığını açıkladı. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan’daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı.

Ülkemiz, İsrail’in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 7

Lübnan'a insani yardım taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'ın yüklerini indirmesinin ardından tahliye için çoğu Türk vatandaşı olan siviller, bavul kontrolünün ardından alınmaya başlandı.

Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 8

Gemiye bindirilenler arasında yaşlı, engelli, bebek ve çocuklar da yer aldı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran, gemiye alınanları karşıladı.

İki gemi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye hareket etti. 

Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 9

Lübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında gemiye alınanlar, 2'şer firkateyn ve karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönecek.

Öte yandan, Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülkelerin vatandaşları da bu gemilere alınarak tahliye edilecek.

Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 10

2006 YILINDA DA TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Türkiye, 2006 yılında 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla 23 Temmuz 2006'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG İskenderun; TCG Gelibolu ve TCG Bartın gemilerinin refakatinde Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.

TCG İskenderun, 12 saat süren işlemlerden sonra 1100'e yakın vatandaş ile Türkiye'ye dönmüştü.

Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 11
Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 12
Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 13
Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 14
Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 15
Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 16
Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 17
Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 18
Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 19
Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 20
Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 21
Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 22

Mersin'den yol çıkan iki gemi, Beyrut'a, gıda, ilaç, çadır ve battaniyeden oluşan 300 ton insani yardım götürdü.

Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı - 23
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