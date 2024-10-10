Lübnan'dan SAT destekli tahliye operasyonu: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı

BAKAN FİDAN: GEMİLER YOLA ÇIKTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki geminin Mersin'e doğru yola çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan’daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı.



Ülkemiz, İsrail’in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.