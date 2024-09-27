Lübnan’dan tahliyeler sürüyor: 362 kişi gemiyle Mersin’e geldi
İsrail’in Lübnan’daki saldırıları sürerken, uçuşların iptal edilmesi nedeniyle ülkeyi terk etmek isteyenler deniz yoluyla bölgeden ayrıldı. Lübnan’dan gemiyle ayrılan 362 kişi, Mersin’e geldi. Yabancı uyruklu kişişlerin, hava yoluyla Türkiye’den ayrılmaları bekleniyor.
Orta Doğu’da geniş çaplı çatışma endişeleri artarken İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını arttırması, Lübnan’da yaşayan yabancı uyrukluları tedirgin ediyor.
Çok sayıda ülke, vatandaşlarını ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarırken, Lübnan’da uçuşların askıya alınması ile birlikte yabancı uyruklu vatandaşlar deniz yolu ile Mersin’in Silifke ilçesine geldi.