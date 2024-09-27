Lübnan’dan tahliyeler sürüyor: 362 kişi gemiyle Mersin’e geldi

İsrail’in Lübnan’daki saldırıları sürerken, uçuşların iptal edilmesi nedeniyle ülkeyi terk etmek isteyenler deniz yoluyla bölgeden ayrıldı. Lübnan’dan gemiyle ayrılan 362 kişi, Mersin’e geldi. Yabancı uyruklu kişişlerin, hava yoluyla Türkiye’den ayrılmaları bekleniyor.

Lübnan’dan tahliyeler sürüyor: 362 kişi gemiyle Mersin’e geldi - 1

Orta Doğu’da geniş çaplı çatışma endişeleri artarken İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını arttırması, Lübnan’da yaşayan yabancı uyrukluları tedirgin ediyor.

Çok sayıda ülke, vatandaşlarını ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarırken, Lübnan’da uçuşların askıya alınması ile birlikte yabancı uyruklu vatandaşlar deniz yolu ile Mersin’in Silifke ilçesine geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Lübnan’dan tahliyeler sürüyor: 362 kişi gemiyle Mersin’e geldi - 2

Lübnan’ın Tripoli Limanı’ndan hareket eden Dada Star isimli gemi, çeşitli ülke vatandaşlarından oluşan 362 yolcusu ile Ceyport Taşucu Limanı’na ulaştı.

Lübnan’dan tahliyeler sürüyor: 362 kişi gemiyle Mersin’e geldi - 3

Limanda işlemleri tamamlanan kişiler aileleri ile birlikte minibüslerle ilçeden ayrıldı.

Lübnan’dan tahliyeler sürüyor: 362 kişi gemiyle Mersin’e geldi - 4

Yabancı uyruklu kişilerin, Türkiye’nin değişik illerindeki havalimanlarından ülkelerine gideceği öğrenildi.

Lübnan’dan tahliyeler sürüyor: 362 kişi gemiyle Mersin’e geldi - 5
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