Lübnan’dan tahliyeler sürüyor: 362 kişi gemiyle Mersin’e geldi

Orta Doğu’da geniş çaplı çatışma endişeleri artarken İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını arttırması, Lübnan’da yaşayan yabancı uyrukluları tedirgin ediyor.

Çok sayıda ülke, vatandaşlarını ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarırken, Lübnan’da uçuşların askıya alınması ile birlikte yabancı uyruklu vatandaşlar deniz yolu ile Mersin’in Silifke ilçesine geldi.