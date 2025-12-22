"Lübnanlı Murat"ın dolar oyunu. İkna etmek için döviz bürosuna götürmüş

İstanbul’da akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı.

Türkiye'ye tatile gelen Yunanistan uyruklu Eleni M., duygusal birliktelik yaşadığı kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek İsmail D.'den şikayetçi oldu.

Turist olarak geldiği İstanbul’da kendisini "Lübnanlı Murat" olarak tanıtan kişiyle sevgili olduklarını ve duygusal birliktelik yaşadıklarını anlatan Eleni M., "Aylardır birlikteydik. Paramın bir kısmını Euro’dan dolara çevirmek istiyordum. Bana yardımcı olabileceğini tanıdıkları olduğunu söyledi." dedi.

Kendisine güvendiğini anlatan Eleni M., "60 bin euroyu ona verdim. Bir süre sonra yaklaşık 70 bin dolarla geri geldi ancak ben parayı bozdurmak için gittiğimde hepsinin sahte olduğunu öğrendim." dedi.