"Lübnanlı Murat"ın dolar oyunu. İkna etmek için döviz bürosuna götürmüş
22.12.2025 16:06
DHA
Kendisini "Lübnanlı Murat" olarak tanıtan şüpheli, Yunanistan vatandaşı Eleni M.'yi dolandırdı. Şüphelinin turist kadını, 70 bin doların sahte olmadığına ikna etmek için döviz bürosuna götürdüğü ortaya çıktı.
İstanbul’da akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı.
Türkiye'ye tatile gelen Yunanistan uyruklu Eleni M., duygusal birliktelik yaşadığı kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek İsmail D.'den şikayetçi oldu.
Turist olarak geldiği İstanbul’da kendisini "Lübnanlı Murat" olarak tanıtan kişiyle sevgili olduklarını ve duygusal birliktelik yaşadıklarını anlatan Eleni M., "Aylardır birlikteydik. Paramın bir kısmını Euro’dan dolara çevirmek istiyordum. Bana yardımcı olabileceğini tanıdıkları olduğunu söyledi." dedi.
Kendisine güvendiğini anlatan Eleni M., "60 bin euroyu ona verdim. Bir süre sonra yaklaşık 70 bin dolarla geri geldi ancak ben parayı bozdurmak için gittiğimde hepsinin sahte olduğunu öğrendim." dedi.
DÖVİZ BÜROSUNA GÖTÜRMÜŞ
Diğer yandan Eleni M. ile İsmail D.'nin döviz bürosundaki görüntüleri ortaya çıktı.
Eleni M.'den aldığı 60 bin euro karşılığında 70 bin dolar getiren İsmail D.'nin bu paraların sahte olmadığını kanıtlamak için kadını döviz bürosuna götürdüğü ortaya çıktı.
Görüntülerde Eleni M.'yi ikna etmek isteyen İsmail D.'nin el çabukluğuyla sahte dolarlar yerine cebinden çıkardığı dövizi bozdurmak için görevliye uzattığı anlar görülüyor.
Daha sonra İsmail D. ve Eleni M. döviz bürosundan ayrılıyor.
POLİSTE 5 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Polisler, "Lübnanlı Murat" olarak tanınan şüpheliyi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin "Lübnanlı Murat"ı kullandığı aslında Hataylı olduğu ve adının da İsmail ortaya çıktı.
Şüphelinin daha önceden poliste 5 suç kaydı olduğu belirledi.