Ferrari devriyede: Vatandaşlar selfie çektiriyor (Bu lüks araçlar hangi çetelere ait?)

ARAÇLAR HANGİ SUÇ ÖRGÜTLERİNE AİTTİ?

Ele geçirilen araçların hangi suç operasyonlarında ele geçirlidiği de netleşmeye başladı. "Comanchero" suç örgütüne yönelik operasyonda, lider olduğu belirtilen Hakan Ayık ve 42 kişiye işlem yapılmıştı. Bu operasyonda el konulan Skoda, 2021 model 2 BMW motosiklet, Harley Davidson motosiklet, 3 Volvo, 2 Mercedes-Benz, Land Rover, Audi, Porsche, Nissan, Volkswagen emniyet hizmetine verildi.