Lüks megayat Universe Marmaris'te

77 metre uzunluğundaki "Universe" isimli megayat Marmaris'e geldi. İtalya'dan gelen 74 metre uzunluğundaki yat bir ay Marmaris Limanı'nda kalacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.03.2022 - 14:22 | Son Güncelleme : 08.03.2022 - 14:25

Lüks megayat Universe Marmaris'te - 1

Cayman Adaları bayraklı 77 metre uzunluğundaki "Universe" isimli megayat 'e geldi.

Marmaris Körfezi'ne giren megayat, Marmaris Cruise Port Limanı'ndaki büyük iskeleye yanaştırıldı.

Lüks megayat Universe Marmaris'te - 2

Çelik gövde alüminyum üst yapıya sahip yat, özel kum renkli gövdesiyle dikkati çekiyor.

Lüks megayat Universe Marmaris'te - 3

VIP kabinlerin bulunduğu 12 kişiye kadar misafir ağırlayabilen yatta, 19 mürettebat bulunuyor.

Lüks megayat Universe Marmaris'te - 4

2018'de Hollanda'da Amels tarafından üretilen "Unıverse"nin kiralık olarak hizmet vermediği belirtildi.

Lüks megayat Universe Marmaris'te - 5

İtalya'nın İmperia Limanı'ndan geldiği bildirilen yatın bir ay ilçede kalacağı öğrenildi.

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