Lüks otel viraneye döndü! Uzanların eski oteli satılığa çıkarıldı

PANDEMİ SONRASI SESSİZLİK

2019 yılında Milli Emlak'tan oteli satın alan firma yetkilileri o dönem yaptıkları açıklamada, küçük tesis alarak bölgeye yatırım yapma fırsatı bulduklarını belirtmişlerdi. Kooperatif yönetimiyle de yakın ilişki içinde olduklarını ve bölgede daha büyük yatırım planladıklarını anlatan firma yetkilileri, 2020 yılında otelin yenilenip, hizmete açılacağı yönünde söz vermişti.



2020 yılına açılış yapılamadı, sonrasında da tüm dünyada etkili olan pandemiyle atıl durumdaki otele ilişkin çalışma gerçekleştirilemedi.