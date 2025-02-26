Lüks otel viraneye döndü! Uzanların eski oteli satılığa çıkarıldı
Uzan Grubu'nun Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki oteli 2019 yılında Milli Emlak tarafından bir firmaya satılmıştı. Aradan geçen yıllarda hizmete alınamayan ve atıl kalan otel satılığa çıkarıldı.
Antalya Konyaaltı sahiline 47 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımdaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde Uzan Grubu'nun 2000'li yılların başında yaptırdığı lüks otel, o dönem açılamadan satışa çıkarıldı. Otel, yapımı tamamlanmasına rağmen hizmete alınamadı. Grubun mal varlığına el konulması sonrasında otel TMSF'ye geçti. TMSF'den TEDAŞ'a, ardından mahkeme kararıyla Hazine adına tescili yapılan otel, Milli Emlak tarafından 2019 yılında özel şirkete satıldı.