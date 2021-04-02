Lüks otelde yangın paniği

Antalya’da 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında yangın çıktı. Otelde konaklayan bazı kişiler yangın merdiveniyle tahliye edildi.

İHA 02.04.2021 - 10:56

Lüks otelde yangın paniği - 1
Antalya’da 4 yıldızlı otelin sauna kısmında yangın çıktı.

Lüks otelde yangın paniği - 2
Muratpaşa ilçesindeki 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebepten ötürü yangın çıktı.
Lüks otelde yangın paniği - 3
Dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, oteldeki müşterilerden bazıları yangın merdiveni yardımıyla tahliyesi gerçekleştirildi.
Lüks otelde yangın paniği - 4
Bazı müşteriler ve personeller ise dumandan etkilenmemek için teras katına çıktı.
Lüks otelde yangın paniği - 5
İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.
Lüks otelde yangın paniği - 6
Lüks otelde yangın paniği - 7
Lüks otelde yangın paniği - 8
Lüks otelde yangın paniği - 9
Lüks otelde yangın paniği - 10
Lüks otelde yangın paniği - 11

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