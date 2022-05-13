Lüks otomobil vergi dairesine girdi

Kocaeli'nde aracını park etmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan lüks otomobil vergi dairesine daldı.

Haberler - İHA 13.05.2022 - 12:52

Lüks otomobil vergi dairesine girdi - 1

'de vergi dairesine giren otomobil hasara neden oldu.


Lüks otomobil vergi dairesine girdi - 2

Kaza, Derince ilçesinde bulunan Alemdar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde meydana geldi.

Lüks otomobil vergi dairesine girdi - 3

Edinilen bilgiye göre, Orhan K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Alemdar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün giriş katındaki camlardan binaya girdi.

Lüks otomobil vergi dairesine girdi - 4

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Lüks otomobil vergi dairesine girdi - 5

Kazadan dolayı kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Binanın içerisine dalan otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.

Lüks otomobil vergi dairesine girdi - 6

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Lüks otomobil vergi dairesine girdi - 7

Otomobil sahibi Orhan K., "Vergi dairesine girmek üzere geldim. Arabayı park edecektim, araba durmayınca daireden içeri girdim" dedi.

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