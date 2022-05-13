Lüks otomobil vergi dairesine girdi

Haberler - İHA 13.05.2022 - 12:52
Kocaeli'de vergi dairesine giren otomobil hasara neden oldu.
Kaza, Derince ilçesinde bulunan Alemdar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Orhan K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Alemdar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün giriş katındaki camlardan binaya girdi.
Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazadan dolayı kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Binanın içerisine dalan otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Otomobil sahibi Orhan K., "Vergi dairesine girmek üzere geldim. Arabayı park edecektim, araba durmayınca daireden içeri girdim" dedi.