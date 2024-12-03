Lüks sitede maskeli dehşet: Ortalığı ateşe verip, güvenliğin kafasına silah dayadı

Adana'da lüks bir sitenin bahçesine giren maskeli kişi, yere benzin döküp ateşe verdikten sonra aradığı kişiyi çağırması için kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit etti. Havaya birkaç el ateş de eden şüpheli kaçarken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Lüks sitede maskeli dehşet: Ortalığı ateşe verip, güvenliğin kafasına silah dayadı - 1

Olay, saat 19.20 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki lüks bir sitede meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, elinde tabancayla site bahçesine girdi.

Yere benzin döküp ateşe veren kimliği belirsiz şüpheli, ismini söylediği bir kişinin dışarı çıkmasını istedi.

Tabancasını kadın güvenlik görevlisine doğrultan şüpheli, kişiyi çağırmasını söyledi.

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Lüks sitede maskeli dehşet: Ortalığı ateşe verip, güvenliğin kafasına silah dayadı - 2

Kadın güvenlik görevlisinin 'Tanımıyorum o kişiyi' demesine aldırış etmeyen şüpheli, havaya birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Paniğe kapılan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Lüks sitede maskeli dehşet: Ortalığı ateşe verip, güvenliğin kafasına silah dayadı - 3

Öte yandan, yaşanan olay ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Lüks sitede maskeli dehşet: Ortalığı ateşe verip, güvenliğin kafasına silah dayadı - 4
Lüks sitede maskeli dehşet: Ortalığı ateşe verip, güvenliğin kafasına silah dayadı - 5
Lüks sitede maskeli dehşet: Ortalığı ateşe verip, güvenliğin kafasına silah dayadı - 6
Lüks sitede maskeli dehşet: Ortalığı ateşe verip, güvenliğin kafasına silah dayadı - 7
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