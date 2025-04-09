Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru ne zaman?

Lyrid Göktaşı Yağmuru, her yıl Nisan ayında gözlemlenebilen, gökyüzündeki en eski ve en bilinen meteor yağmurlarından biridir. Adını, göktaşlarının gökyüzünde geldiği yönün Çalgı (Lyra) takımyıldızı yakınlarından (özellikle Vega yıldızı civarından) geliyormuş gibi görünmesinden alır. Peki, Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru ne zaman?

Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru ne zaman? - 1

14-30 Nisan tarihleri arasında gökyüzünde ışık izleri bırakacak meteor geçişleri bekleniyor. 21-22 Nisan gecesi Lyrid göktaşı yağmurunun en yoğun zamanı ve ortalama saatte 10 meteor geçişi görülebilir.

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Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru ne zaman? - 2

Bu ışık gösterisini seyretmek için karanlık bir alanda gece yarısından itibaren (22 Nisan’ın ilk saatleri), Çalgı (Lyra) Takımyıldızı bölgesine (Vega yıldızına yakın) odaklanmak yeterli.

Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru ne zaman? - 3

Lyrid göktaşı yağmurunun kaynağı, Güneş etrafındaki yörüngesini 415 yılda tamamlayan C/1861 G1 Thatcher kuyruklu yıldızının artıklarıdır.

Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru ne zaman? - 4

LYRİDLER NEDEN ÖNEMLİDİR?

Lyrid'ler, insanlık tarafından en uzun süredir gözlemlenen meteor yağmurlarından biridir. Çin kayıtlarında M.Ö. 687 yılına kadar uzanan gözlemler mevcuttur. Bu özelliğiyle tarihsel açıdan da büyük öneme sahiptir.

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