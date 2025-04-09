Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru ne zaman?

LYRİDLER NEDEN ÖNEMLİDİR?

Lyrid'ler, insanlık tarafından en uzun süredir gözlemlenen meteor yağmurlarından biridir. Çin kayıtlarında M.Ö. 687 yılına kadar uzanan gözlemler mevcuttur. Bu özelliğiyle tarihsel açıdan da büyük öneme sahiptir.