Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru ne zaman?
Lyrid Göktaşı Yağmuru, her yıl Nisan ayında gözlemlenebilen, gökyüzündeki en eski ve en bilinen meteor yağmurlarından biridir. Adını, göktaşlarının gökyüzünde geldiği yönün Çalgı (Lyra) takımyıldızı yakınlarından (özellikle Vega yıldızı civarından) geliyormuş gibi görünmesinden alır. Peki, Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru ne zaman?
14-30 Nisan tarihleri arasında gökyüzünde ışık izleri bırakacak meteor geçişleri bekleniyor. 21-22 Nisan gecesi Lyrid göktaşı yağmurunun en yoğun zamanı ve ortalama saatte 10 meteor geçişi görülebilir.