Lystra Antik Kenti’nde Türk izleri: Kazı çalışmalarında bulundu
İncil'de Aziz Pavlus’un Hristiyanlığı yaydığı yer olarak bilinen Konya’daki Lystra Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazı çalışmalarında Selçuklu Dönemi izleri bulundu.
İki çocuk mezarında nazar boncuğu bulduklarını söyleyen kazı başkanı Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu, "Nazar boncukları, turkuaz rengi, Türklere has bir bulgu. Buradaki turkuaz rengi, bize özellikle nazarlık inancının bu renkle buluştuğunu, neredeyse ülkemizle özdeşleşen nazar boncuğuna evrildiğini gösteriyor gibi gözüküyor" dedi.